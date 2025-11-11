Uno de cada cinco euros de Acción Social va a la concertación de plazas en residencias

El envejecimiento de la población tiene su reflejo en las cuentas públicas. Como es habitual, el departamento de Acción Social se llevará el mayor pellizco ... de los presupuestos forales: 767 millones, el 44,7% del total. Lo hace en un «momento de transición hacia los cuidados compartidos», apostando por «la prevención» y por la permanencia en el hogar, pero sin perder de vista que son miles los vizcaínos que necesitan una solución residencial. Y, según las cuentas presentadas este martes, la concertación de plazas en centros tanto privados como de titularidad municipal se llevará un 22,2% del montante.

La diputada Amaia Antxustegi ha precisado que la atención a las personas en situación de dependencia tiene asignado un 34,85% del presupuesto del área, 267,4 millones. De ahí salen 25,5 millones para las plazas conveniadas con los ayuntamientos (509 ordinarias y 78 unidades convivenciales); otros 140,7 para residencias privadas (2.750 plazas ordinarias, 50 de alta complejidad y 450 en unidades convivenciales); y 3,7 millones para sufragar las 69 plazas de las unidades sociosanitarias en Amorebieta, Portugalete, Etxebarri y Bilbao. Ingresarán, en concepto de precios públicos (lo que pagan las familias) por la estancia en residencias, «64,23 millones de euros».

El proceso de transformación de las residencias públicas en espacios reducidos que pretenden parecerse más a hogares, se llevará más de 6 millones de euros. Para la fase final del centro de Elorrio se han consignado 50.000 euros, mientras que en Leioa, donde se afrontará la conversión de la tercera planta en dos unidades con 44 plazas en total -la primera, la segunda y la cuarta ya están adaptadas- se invertirán 6,1 millones de euros.

También se destinarán 2,8 a las obras para la creación del centro comarcal de referencia de Gernika, donde habrá 25 camas de atención sociosanitaria. «La Diputación aspira a que Bizkaia sea un territorio donde las personas en situación de vulnerabilidad tengan un acompañamiento adecuado», ha subrayado Antxustegi, que ha detallado que se han consignado 18,5 millones para los centros de día y 74,5 a prestaciones para el cuidado en el hogar, que recibirán 26.000 personas.

Menores y desprotección

En cuanto a las personas con discapacidad, habrá «dos grandes grupos de plazas», distribuidas en más de 100 convenios con entidades sociales, de las que 1.257 serán en centros residenciales y viviendas (73 millones) y 2.307 para los centros de atención diurna (36 millones). «Seguimos comprometidas con los cuidados de larga duración, con la calidad y seguridad» de los mismos, ha dicho la diputada antes de puntualizar que «nuestra sociedad está transitando de paradigmas asistencialistas a modelos centrados en las necesidades, intereses y preferencias del cuidado». Eso, ha añadido, significa que «la transición en los cuidados debe ser compartida entre la Administración y la comunidad».

Otro de los grandes ámbitos del departamento es el de protección a la infancia, responsabilidad que recae tanto en el propio área como en el IFAS, que de forma conjunta invertirán 79,8 millones de euros. De ellos, 66,2 son para la red de hogares y centros de acogimiento residencial de menores en situación de desprotección.