Cifran en más de 500 los vertederos incontrolados peligrosos en Bizkaia

Es un legado tóxico que sigue contaminando el medio ambiente y que aún presenta riesgos para la salud pública. En los noventa, el Gobierno vasco ... realizó un exhaustivo trabajo inventariando todos los suelos potencialmente contaminados por haber albergado usos industriales o vertederos. Hoy, décadas después del abandono de estos depósitos, cientos de esos vertederos siguen incontrolados, albergando residuos peligrosos sin ninguna medida correctora. No se cerraron con los medios que en la actualidad se exigen -hay que monitorizarlos años después del cierre- y en muchos casos solo se dejó que la vegetación creciera por encima de los residuos, que siguen produciendo lixiviados que contaminan las aguas o ni siquiera están vallados. Ekologistak Martxan cifra en 1.562 los vertederos inactivos en Euskadi. Más de 700 están en Bizkaia, según una investigación previa llevada a cabo por EL CORREO.

La organización sin ánimo de lucro cifra en al menos 1.120 los vertederos peligrosos en toda Euskadi -uno 558 en Bizkaia- por albergar sustancias nocivas, por cercanía a poblaciones, cursos de agua o inestabilidad. Solo en el cordal de Artxanda hay 15 -a los que se sumará el que está en construcción-, de los que cuatro se consideran peligrosos: el viejo vertedero de Artxanda del monte San Bernabé, ahora en obras de estabilización por parte de la empresa gestora; el de Santo Domingo; el de Premabi en Sondika -abandonado hace más de 30 años, vierte lixiviados al río asua de colores llamativos- y otro situado en Bagatza Bidea, junto al inmueble de la DGT.

El histórico activista de Ekologistak Martxan Javier Vázquez ha aclarado que la Fiscalía abrió una investigación sobre el vertedero de Santo Domingo pero, ha añadido, la Ertzaintza no recibió la información necesaria por parte del propio Gobierno vasco. Algunos de estos depósitos albergan sustancias cancerígenas que se bioacumulan en el organismo, como el lindane. Es el caso de la vieja escombrera de Artxanda o la de Santo Domingo. Pero hay más verrtederos dejados a su suerte considerados peligrosos. En el vertedero de Jata, por ejemplo, el lindane ya se había bioacumulado en los árboles. Cuando arde, la sustancia se descompone en fosgeno, un gas letal. «Hay información alarmante», constatan. Otro de los vertederos peligrosos está en Modorreta, en El Regato, «muy cerca de un colegio». Además, en el viejo vertedero de Etxe-Uli en Santurtzi persiste la contaminación «a pesar de haber denuncias ecologistas desde hace 30 años».

Asignatura pendiente

Según han relatado, los vertederos abandonados son una asignatura pendiente desde 2008. La Unión Europea ha llevado a España a los tribunales por incumplir los requisitos de la Directiva Marco de Residuos por la persistencia de al menos 195 vertederos ilegales, entre los que se encontraban el de Angio en Elorrio, cuyo sellado definitivo se exigió, además de otros tres en Gipuzkoa. «Se trata de un problema de décadas de abandono, desidia y complicidad institucional. Sí que es cierto que procede del pasado, pero llevamos décadas sin que se actúe» han denunciado Vázquez y Carlos Alonso.

También se incumple la Directiva Marco de Agua, cuyo objetivo es conseguir el buen estado de todas las masas de agua en 2015 y cuya aplicación se ha retrasado a 2027, pero que «tampoco se va a cumplir al paso que vamos». Por ejemplo, por los niveles de HCH-lindane en algunas estaciones de medición de la Ría, que se filtra de los vertederos mal sellados. De hecho, la del Nervión es la cuenca más afectada más de tres décadas después de que cerraran las fábricas que producían lindane en Erandio (Nexana, junto al río Asua, se clausuró en 1982) y Barakaldo (Bilbao Chemical, en Ansio, bajó la persiana en 1987).

El Gobierno vasco anunció recientemente que algunos focos importantes de contaminación están en vías de solución. Vázquez ha criticado que aunque se sostiene sin cesar que «quien contamina paga», en realidad esto pocas veces ocurre. De hecho, los dueños de algunos vertederos llevan años recibiendo requerimientos sin que hayan actuado hasta la fecha. El Gobierno vasco también puede actuar de forma subsidiaria, algo que todavía no ha realizado. Los ecologistas han insistido en que «solo se actúa cuando hay interés económico». Por ejemplo, se limpiaron los terrenos para construir el aeropuerto, los centros comerciales de Barakaldo o de Artea -el lindane se sigue filtrando al arroyo Bolue, aunque ya no llega al río Gobela- y se limpiará la parcela de Murueta en Urdaibai, «que correspondería a la empresa» para lo que el Gobierno central ha destinado 50 millones de euros. Mientras, el vertedero de Artxanda se remediará para crear un nuevo vertedero, y el de Etxe-Uli para realizar un polígono. Por eso, piden planes de actuación en cuanto haya indicios de contaminación y «no solo cuando haya interés económico».

Javier Vázquez y Carlos Alonso, junto a la geógrafa Simone Lara y el informático Gorka Puente, han creado un mapa abierto con la ubicación de todos estos vertederos con la información que obra en los registros del Gobierno vasco, suministrada por los dueños o gestores. Hasta ahora, había que solicitar a la sociedad Ihobe la información individualizada de cada parcela. Han logrado las más de 1.500 fichas y las han agregado a este mapa.

Los ecologistas han puesto la nueva herramienta a disposición de las instituciones, ayuntamientos y ciudadanía «para trabajar en común». Algunas fichas están desactualizadas -el antiguo vertedero de El Regato ya está reparado- pero en cambio, no aparece la nueva escombrera de Isurtegi, en Sondika, que no tiene ficha. Por eso, piden también que se actualice el catálogo. Dentro de tres años entra en vigor una nueva directiva sobre la contaminación de suelos y «habrá que ver cómo el Estado desarrolla la legislación propia. Pero su aplicación una necesidad urgente que lleva arrastrándose de hace décadas», han insistido.