Retirada de lindane en el antiguo vertedero de Artxanda. Berriz Recycling

Cifran en más de 500 los vertederos incontrolados peligrosos en Bizkaia

Una investigación de Ekologistak Martxan revela la existencia de un millar de antiguos depósitos en Euskadi que aún entrañan riesgo para el medio ambiente y la salud pública

Eva Molano

Eva Molano

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:59

Comenta

Es un legado tóxico que sigue contaminando el medio ambiente y que aún presenta riesgos para la salud pública. En los noventa, el Gobierno vasco ... realizó un exhaustivo trabajo inventariando todos los suelos potencialmente contaminados por haber albergado usos industriales o vertederos. Hoy, décadas después del abandono de estos depósitos, cientos de esos vertederos siguen incontrolados, albergando residuos peligrosos sin ninguna medida correctora. No se cerraron con los medios que en la actualidad se exigen -hay que monitorizarlos años después del cierre- y en muchos casos solo se dejó que la vegetación creciera por encima de los residuos, que siguen produciendo lixiviados que contaminan las aguas o ni siquiera están vallados. Ekologistak Martxan cifra en 1.562 los vertederos inactivos en Euskadi. Más de 700 están en Bizkaia, según una investigación previa llevada a cabo por EL CORREO.

