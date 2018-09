Cierra la discoteca Mao Mao, foco de conflictos en Zorrozaurre durante 13 años

«Si fuera para siempre, lo celebraríamos por todo lo alto»

Anabel Toyos, portavoz de la Asociación Vecinal de Zorrozaurre, recibió ayer con alivio el cierre temporal de la popular sala de fiestas. Rezumaba satisfacción, pero considera «insuficiente» el paso emprendido por el empresario. «Estamos encantados de la vida, pero mejor sería que la hubiesen clausurado hace veinte años. Habríamos vivido muchísimo mejor todo este tiempo. Nos han hecho pasar temporadas muy difíciles», recuerda.

Los afectados prefieren no hacerse demasiadas ilusiones, Ayer, casi todo el mundo especulaba en el barrio sobre si Gallardo bajará la persiana de forma definitiva. «A lo mejor es para siempre, o a lo mejor no. Si conseguimos que no vuelva a abrir nunca más, lo celebraremos por todo lo alto», adelanta.

Toyos insiste en que la actividad de la sala ha supuesto una losa para Zorrozaurre:«Cuando no abría, el botellón desaparecía de forma total y el barrio iba bastante bien. No había tantos gritos y robos. Tampoco te rompían los retrovisores del coche y nadie destrozaba los portales», asegura la portavoz vecinal, que reconoce que el declive de Mao Mao «mejoró» la convivencia vecinal. «Las noches de los sábados ya no teníamos los follones de antaño. Venía bastante menos gente que al principio y se notaba mucho. Para bien, claro».