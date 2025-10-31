El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

P. Ariza

¿Por qué se ha teñido el cielo de fucsia en Bizkaia?

El curiosa estampa con la que ha amanecido el territorio responde a un fenómeno llamado 'candilazo'

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Viernes, 31 de octubre 2025, 09:01

De Bolueta a Getxo, pasando por Barakaldo y Miribilla. Desde prácticamente cualquier punto de Bizkaia, el cielo se ha teñido de rosa, fucsia, rojo, naranja... Una paleta de colores poco habitual que ha llamado mucho la atención y que ha animado a muchos a inmortalizar la curiosa estampa con fotos y vídeos en sus móviles. Eso sí, solo los más madrugadores han sido los privilegiados de ver ante sus ojos el fenómeno que se conoce como 'candilazo' o arrebol.

Este efecto se produce sobre todo en otoño e invierno durante el amanecer o el ocaso. ¿Qué tiene que ocurrir para que se dé el 'candilazo'? Aunque la imagen sorprende, lo cierto es que es más habitual de lo que se piensa. Tiene que ver con la dispersión de la luz solar cuando el sol está más cerca del horizonte y su ángulo de incidencia sobre la tierra, el tipo de nubes y las condiciones meteorológicas.

Cuando los rayos solares inciden de manera paralea a la atmósfera, la luz se dispersa más, haciendo que el cielo muestre un tono rojizo, como si de una bola de fuego se tratara. La luz pasa a través de las nubes y las colorea. Un factor decisivo para ocurra es la posición de las nubes. Tienen que estar y de la siguiente forma: no deben ser muy densas y si no están colocadas a un nivel medio o algo, los rayos solares no se filtran a través de ellas. Con nubes bajas no hay 'candilazo'.

Amanecer espectacular en Bolueta. N. Vieytez
El cielo teñido de rosa visto desde Moyua. H. Rodríguez
Desde la Gran Vía. S. Osorio
Lamiako. E. C.
Desde Saltacaballo. S. García

También influyen las temperaturas, que deben ser elevadas, y el viento sur, que en la madrugada de este viernes ha golpeado fuerte en el territorio. El momento cumbre se produce, en el caso del amanecer, en los 15 minutos previos a la salida del sol y, si se trata del atardecer, en los 15 minutos después de su puesta.

