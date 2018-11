Ciclistas irrumpen en el acto de Stop Accidentes para protestar por la muerte de Irene E. Molano Integrantes del colectivo Biziz Bizi han pitado al alcalde, Juan Mari Aburto, cuando intervenía, lo que ha indignado a otras víctimas de accidentes EVA MOLANO Domingo, 18 noviembre 2018, 14:34

La plataforma de víctimas y de familiares de fallecidos en siniestros de tráfico Stop Accidentes en Euskadi ha organizado esta mañana un acto en El Arenal bilbaíno con motivo del Día Internacional Contra la Violencia Vial. Al acto estaban invitados el diputado de Transportes, Miguel Ángel Gómez Viar, el alcalde, Juan Mari Aburto, y la directora de Tráfico del Gobierno vasco, Sonia Díaz de Corcuera, además de varias víctimas.

Varios integrantes de la plataforma Biziz Bizi han irrumpido en el acto con una pancarta en la que pedían más bidegorris y exigían que no hubiera más accidentes y han pitado a los representantes institucionales que intervenían para protestar contra la muerte de Irene, la última ciclista fallecida en Bilbao tras ser arrollada por un camión. «Estamos aquí porque en Donosti ha habido cero incidentes en diez años y en Bilbao es el el segundo fallecido en dos, y hubo un tercer ciclista que se quedó en coma dos meses el año pasado. El Ayuntamiento se tenía que implicar más y no venir aquí a hacerse la foto. No tenemos nada en contra de Stop Accidentes, estamos en la misma onda. Pero el jueves, cuando organizamos la protesta, el Ayuntamiento ni convocó ni la secundó y no hubo ningún político. Nos desoyen totalmente. Ya que viene el alcalde, pues venimos nosotros también», ha expuesto Carlos Mazón.

El alcalde ha tomado justo después la palabra, entre pitidos. «Esta semana hemos tenido un caso flagrante de una mujer de 46 años víctima de un accidente de tráfico con resultado de muerte. El compromiso de las instituciones debe ser desarrollar espacios donde todos nos sintamos a gusto. Hemos tomado medidas, como desarrollar una ciudad 30 en el 87% de las calles, pero tenemos que seguir avanzando para que las bicicletas puedan circular con tranquilidad, que puedan convivir con vehículos en la ciudad. Y que sepamos entre todos cambiar la cultura que tiene que ver con el respeto a las normas, que nunca se cruce un semáforo en rojo, que nunca más se vaya a más velocidad de la deseada. Exijo respeto a las normas. Eso es responsabilidad de todos», ha expuesto.

Algunos de los familiares de víctimas se han enfrentado a los ciclistas que pitaban y les han pedido respeto. «No es el momento de pitar a nuestros invitados. Si queréis protestar estáis en vuestro derecho, pero no aquí. También somos víctimas. Quien quiera hablar, podrá usar el micrófono, pero dejad hablar a los demás», les ha espetado la delegada de la plataforma en Euskadi, Rosa Trinidad.

Después, una portavoz del colectivo, Marta, ha tomado la palabra al final del acto, visiblemente emocionada. «Hace tres años, el edil de Movilidad, Alfonso Gil, nos prometió que Bilbao sería Copenhague. Hoy, Copenhague sigue igual de lejos». Según ha expuesto, Bilbao es «una ciudad contaminada e insalubre por una nefasta política de movilidad. Una ciudad no preparada para uso de la bicicleta mata. Bilbao, mata. Las instituciones siguen plantando autopistas y túneles que aumentan el tráfico. Impulsar la bicicleta va más allá de un préstamo electrificado de bicicletas, se relaciona más con una ciudad desprovista de puntos peligrosos que nos matan y bidegorris por en medio de la calzada. Ahora ha sido Irene. La familia ciclista está triste, y cada muerte nos inocula un poco más de miedo a la calzada. Queremos 'calmado' de tráfico ya, y una reducción drástica de los vehículos porque las ciudades deben ser para las personas», ha expuesto.

El homenaje, que se ha desarrollado en un ambiente enrarecido desde la protesta, ha dejado un sabor agridulce a los asistentes. «Los ciclistas están dolidos y tienen todo el derecho de venir aquí a recordar, porque son víctimas, pero la sensación es que han querido boicotear nuestro acto porque estaba el alcalde», ha explicado una madre que perdió a un hijo en un accidente.