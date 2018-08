Ciclistas por las aceras en Bilbao: entre el despiste y la inseguridad Un recorrido por la capital revela que muchos ciclistas usan las aceras por falta de información o miedo a un atropello JULIO ARRIETA Viernes, 31 agosto 2018, 00:44

«Un ciclista acaba de pasar por la acera en Uribitarte, con el bidegorri al lado», comenta una mujer frente a la entrada de un gimnasio al pie de las torres Isozaki. «Esto lo veo un día sí y otro también», añade. De hecho, es una situación frecuente en todo Bilbao. A pesar de que los usuarios de bicicletas están obligados a circular por la calzada o por los carriles bici, muchos lo hacen por las aceras y zonas de paso exclusivas de peatones, como el cercano Zubizuri, por el que es frecuente ver a personas pedaleando entre los viandantes. Se trata de un problema al que el Ayuntamiento quiere poner coto, sobre todo ahora que la velocidad del tráfico rodado se ha reducido a 30 kilómetros por hora en la mayor parte del casco urbano.

Frente a la casa consistorial y junto al bidegorri que nace en ese punto y se prolonga por Campo Volantín, hay un poste informativo que va sumando en un marcador electrónico el número de ciclistas que pasan por el carril bici a lo largo del día. Este jueves a las 10.30 horas de la mañana eran 124. En treinta minutos, a las 11.00, se llegó a los 155, es decir, 31 más. Pero el recuento no incluyó a los otros 7 que en el mismo lapso pasaron pedaleando por la acera, entre los peatones, en paralelo al bidegorri e ignorando su existencia aunque en algún caso apenas les separaba de él un par de metros.

1. Entre peatones, en otra imagen tomada este jueves en Campo Volantín. / 2. Un usuario circula correctamente por la calzada en la Gran Vía. / J. A.

Algunos lo hacían por despiste o por desconocimiento, como una familia de turistas belgas que aseguraron no estar al corriente de la normativa bilbaína sobre el asunto, o una pareja de italianos que explicaron que «cuando nos prestaron las bicis -en el hotel-, nadie nos dijo por dónde se podía ir y por dónde no. Y la verdad es que en Italia somos bastante informales con estas cosas».

Compartir la calzada

Aunque a la altura del Ayuntamiento el carril bici se superpone a la calzada para salvar la rotonda y seguir, incorporado a la vía, hacia el Arenal, algunos ciclistas prefieren evitar la glorieta, pedalear por la acera y cruzar así el paso de cebra del puente o enfilar las aceras del mismo. En el puente se pueden ver dos baldosines instalados en 2014 por Ekologistak Martxan con el texto 'Espaloian oinez' -'En la acera a pie'-. Al lado mismo de este mensaje y sin percatarse de su presencia pasa pedaleando y se detiene Edu, un joven estudiante. «Ya sé que no se puede ir en bici por la acera, pero lo seguiré haciendo porque por la calzada no es seguro», comenta cuando se le señala el letrero.

«He vivido en ciudades europeas en las que se respeta al ciclista. En alguna ni siquiera son necesarios los carriles para bicis porque o no hay coches en el centro o puedes circular sin ningún problema. Pero aquí no es así», objeta. «Donde hay bidegorri lo uso; donde no, sigo por la acera. Lo siento, pero es que los conductores actúan como si no existieras, no te tienen en cuenta ni respetan tu espacio», argumenta.

Desde el colectivo de ciclistas urbanos Biziz Bizi, Javier Umaran subraya que «las aceras son para los peatones. El avance de la bicicleta nunca debe hacerse a costa del espacio de los peatones. Eso hay que tenerlo claro siempre y creo que así lo tiene la mayor parte de los ciclistas». Biziz Bizi ha abogado siempre por la ampliación de la red de carriles bici de Bilbao y la mejora de las conexiones entre sus diferentes tramos, y ha apoyado la medida del 'Bilbao a 30', «que facilita que coches y bicicletas compartan las calzadas». La justificación de la inseguridad «para dejar de circular por la calzada se puede comprender, pero lo que hay que hacer entonces es bajarse de la bici y seguir a pie por la acera».