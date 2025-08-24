El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La BI-630 a la altura de Carranza. Google Maps

Un choque frontal entre dos vehículos deja tres heridos graves en Carranza

E. P

Domingo, 24 de agosto 2025, 10:51

Una colisión frontal entre dos turismos registrada la noche del sábado, hacia las 22.30 horas, en la BI-630 a la altura de Carranza, dejó tres heridos de carácter grave que fueron trasladados al Hospital de Cruces por precisar atención médica, ha informado el Departamento de Seguridad.

Como consecuencia de la fuerte colisión, uno de los vehículos volcó y la carretera permaneció cortada, aunque ya se ha recuperado la circulación habitual.

Los heridos permanecen a las 10.15 de este domingo ingresados en Cruces con lesiones de carácter grave, han informado las mismas fuentes.

