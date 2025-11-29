El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz El menor de los primos, de 16 años, que circulaba en la misma bici que el fallecido y resultó herido de gravedad, se recupera en el hospital de Cruces

La sección de Atestados de la Unidad de Tráfico de la Ertzaintza en Bizkaia ha abierto una investigación para esclarecer el trágico atropello de dos ciclistas menores de edad por parte de un autobús de Bizkaibus en Berriz la noche del pasado jueves. El conductor, que se encuentra, según la diputada foral de Transportes, muy afectado por el suceso, ha declarado que no vio a los dos adolescentes, de 17 y 16 años, en el arcén, por lo que no pudo evitar el arrollamiento. Al parecer, tampoco los pasajeros se percataron de que había ciclistas en la cuneta. Los dos jóvenes, que son primos, ocupaban una misma bicicleta y no llevaban chalecos ni ningún otro elemento de iluminación, según ha podido saber este periódico de fuentes policiales.

La empresa acababa de hacer indefinido al chófer, que no era habitual de la línea sino que la cubría de forma esporádica, según fuentes internas. El mayor de los chavales falleció prácticamente en el acto sobre el asfalto a causa del atropello mientras que el otro joven fue trasladado al hospital de Cruces con heridas de pronóstico grave. Según fuentes municipales, al cierre de esta edición, el chico seguía ingresado, pero su pronóstico había mejorado y se recuperaba poco a poco de las lesiones.

Visibilidad reducida

El tramo de la N-634 donde se produjo el siniestro se extiende en una larga recta que atraviesa una zona de polígonos industriales de Berriz, cerca de la gasolinera de Cepsa. A las nueve menos cuarto de la noche, la visibilidad en ese punto se reduce notablemente para los vehículos.

El trágico atropello conmocionó a la pequeña localidad vizcaína, con unos 4.500 habitantes censados, que se tiñó ayer de luto. «Aquí todos nos conocemos. Ha sido un mazazo», admitía una vecina, madre de adolescentes, que conocen a las víctimas por haber estudiado con ellas. El fallecido, de identificado como Joxe J.B., que vivía con su familia en el centro del pueblo, cursó la ESO en el instituto del municipio después de acabar la etapa de Primaria en el colegio público de Berriz. Su primo, de 16 años, era natural de Durango.

Comercios y bares del pueblo lamentaban el trágico accidente, que se convirtió en lo más comentado por los vecinos. «Conocemos a toda su familia y no nos lo podíamos creer cuando nos enteramos ayer (por el jueves) por la noche del fatal desenlace», lamentaba una de las vecinas. «Es la pesadilla de cualquier familia, que te llamen por teléfono diciéndote que tu hijo ha muerto en un accidente», se sinceraba otra vecina del municipio.

La luctuosa noticia, con un menor como triste protagonista surgía en todos los rincones, tanto en panaderías como en cafeterías, donde los clientes mostraban su tristeza por la pérdida de este joven berriztarra, que había cursado parte de la Educación Secundaria en el instituto del municipio, según confirmaron responsables del centro público. El chico no pertenecía a ninguna asociación ciclista de la localidad.

El club de baloncesto de Berriz, equipo en el que juega su hermana pequeña en la categoría de minibasket, también expresó sus condolencias a la familia. «La Junta Directiva, el cuerpo técnico, las jugadores y jugadores y toda la familia del C.D. Berriz, hacemos llegar a sus familiares y amigos nuestro más sentido pésame en estos momentos tan difíciles», subrayaron en las redes sociales

Por su parte, el Ayuntamiento de Berriz emitió un comunicado para trasladar su pésame a la familia del joven fallecido. «En estos momentos de gran pesar y horas complicadas, queremos hacer llegar a las familias y allegados el apoyo del pueblo de Berriz», explican en euskera y castellano. El Consistorio también quiso desear al otro chico, «también cercano, que resultó golpeado en el accidente, que tenga una pronta y satisfactoria recuperación».

El último balance de siniestralidad en las carreteras vascas refleja un repunte «preocupante» de las víctimas. A fecha del 14 de noviembre, 36 personas habían muerto en accidentes de tráfico en Euskadi, cinco más que en el mismo periodo del año pasado, según datos del Departamento de Seguridad. El repunte afecta a los tres territorios: Bizkaia registraba ocho fallecidos, sin contar a la víctima de ayer, y Álava y Gipuzkoa 14 cada uno.

