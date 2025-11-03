El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Chocolatinas, calendarios y un viaje con Olentzero y Mari Domingi para celebrar los 30 años del metro

Los responsables del suburbano han diseñado un calendario de actividades dirigidas a toda la ciudadanía

H. Rodríguez

Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:42

Comenta

Nada menos que tres décadas lleva el metro trasladando personas. Miles de viajes e historias ligadas a un suburbano cuya imagen es ya parte indispensable de Bilbao. Un 30 cumpleaños que se celebrará por todo lo alto y no solo con discursos y actos oficiales ricos en pompa sin también con acciones más a pie de calle y para todos los públicos. Una de las primeras será el próximo día 11 de noviembre, con el reparto de chocolatinas, gominolas y recortables en las 42 estaciones y en diferentes horarios. En Moyua, a las 11.00 horas, misma hora y lugar desde el que partió el primer convoy, actuarán dos coros.

Metro Bilbao ha editado un calendario 2026 muy especial. Cada mes está ilustrado con la imagen de un viajero voluntario elegido al azar de entre los millones que se han subido a sus convoyes en tres décadas. «Hemos hecho varias sesiones fotográficas en diferentes estaciones, sin previo aviso, sin cambios de ropa, maquillaje ni retoques; las personas usuarias son las protagonistas», ha explicado el director del suburbano Eneko Arruebarrena. Se repartirá en las estaciones en próximas fechas. Además, a partir del próximo día 14 podrá adquirise, en Elkar, un libro conmemorativo con 42 historias, las mismas que estaciones tiene el metro.

Con las navidades como telón de fondo, el 22 de diciembre los protagonistas serán los niños. Ese día el metro vivirá una de sus transformaciones más importantes: pasará a ser el Tren de la Navidad-Gabonetako Trena. Un viaje «mágico» -en palabras de su director- en el que Olentzero y Mari Domingi serán anfitriones de honor de un trayecto de una hora con distintas actividades dentro de la unidad, que no parará en las estaciones. «Será el primer metro del mundo que lleve a cabo una experiencia de este tipo», ha desvelado Arruebarrena. Para disfrutar del viaje será necesaria inscripción.

Ya en 2026, entre los días 30 y 31 de enero, se celebrará un campeonato de futbolín en Ansio, y el 29 de marzo, la carrera Underrun vivirá una edición muy especial con dos recorridos diferentes: Basarrate-Ansio y Moyua-Ansio. Completa la agenda previa a la Semana Santa, la celebración de una conferencia sobre la contribución del transporte público a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero después de ese paréntesis vacacional habrá más actos de conmemoración porque «este aniversario es una oportunidad para mirar hacia adelante con ilusión, con nuevos retos que nos traerán más innovación, más sostenibilidad y más cercanía con la ciudadanía, pero también para celebrar el presente con todas y cada una de las personas que han depositado su confianza en Metro Bilbao», ha celebrado Eneko Arruebarrena, que ha resaltado que los fastos se han diseñado como »un reconocimiento a la confianza que miles y miles de personas depositan en Metro Bilbao en sus desplazamientos del día a día, haciendo que seamos parte de su vida».

