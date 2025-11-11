La chocolatina que regala Metro Bilbao este martes por su 30 aniversario Numerosos usuarios que han utilizado las instalaciones del suburbano esta mañana se han llevado un pequeño regalo en forma de dulce

Numerosos usuarios que se han bajado esta mañana en las estaciones de Metro Bilbao del centro de la ciudad se han llevado una grata sorpresa. Unos cuantos operarios repartían gominolas y una chocolatina con el logo del suburbano y las palabras 'metro' y 'bilbao' serigrafiadas en el dulce.

La sorpresa ha causado una gran impresión y los usuarios abandonaban las estaciones con una sonrisa de oreja a oreja. La iniciativa parte como un pequeño detalle de Metro Bilbao con sus usuarios para celebrar el 30 aniverasario del transporte.

El suburbano ha transformado para siempre la movilidad de Bizkaia hasta convertirse hoy en el principal aliado de miles de personas en sus desplazamientos.