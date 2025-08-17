El chiringuito mejor valorado de Bizkaia: buenos pintxos en un enclave privilegiado El Atxarre acaba de cumplir 25 años y destaca por la calidad de sus productos y la cercanía y buen hacer de su plantilla

Terry Basterra Domingo, 17 de agosto 2025, 00:33 Comenta Compartir

Pocos espacios naturales son tan espectaculares en toda la costa cantábrica como Urdaibai. El verde intenso de los montes se funde con el azul del mar que avanza tierra adentro con la subida de la marea cubriendo los grandes arenales de tono amarillo pálido del estuario. Allí, en este privilegiado enclave se encuentra el que es el bar de playa mejor valorado de toda Bizkaia en las redes sociales. Las reseñas que se publican en Google, por ejemplo, le dan un 4,5 con más de 1.640 valoraciones. Hablamos del Atxarre, un establecimiento situado en el extremo sur del aparcamiento de la playa de Laida. Este local no solo engancha por sus vistas, lo hace también por su gastronomía y por la cercanía de sus propietarios y trabajadores. El que para allí repite.

Lo primero que se encuentra el cliente nada más entrar es una generosa y muy variada barra de pintxos recién hechos. Es difícil decidir por cual decantarse. Los hay de champiñones, de bacalao, de croquetas, de jamón, con diferentes quesos y salsas, de huevo frito... No faltan tampoco sugerentes bocaditos variados. Pero si hay un bocado del Atxarre que se ha hecho famoso ese es el de tortilla. Fíjense si está bueno que hasta el propio Eneko Atxa lo recomienda y asegura que es uno de los más ricos que ha probado.

Una vez tomada la decisión, pese a que el local es un constante trajín de clientes, apenas hay que esperar para ser atendido por unos ágiles y cercanos camareros. A muchos de los clientes ya les conocen por su nombre.

Izaskun Zelaia, de Gernika, y Yoli Berasa, de Arteaga, son dos habituales de este local. Hasta el punto de que cuando están ocupadas todas las mesas de la terraza junto al acceso a la playa prefieren esperar unos minutos hasta que se libere una antes que marcharse a otro establecimiento. «Es un bar que se gana a la gente por la calidad de sus productos, la cantidad que te ponen y el trato con los clientes», explican. Aún recuerdan lo que disfrutaron con los suculentos bocadillos de jamón que se comieron allí hace unos pocos días. «Hay otros sitios en los que te ponen unas pocas lonchas. Aquí son abundantes y el producto es de calidad», recalcan.

Coincide con ellas Igor Ferraris. Aunque si este vecino de Ibarranguelu se tiene que decantar por un plato, no tiene dudas. «La ensaladas son espectaculares. A mí me encanta la mixta», confiesa. Está acompañada por bonito pescado en Ondarroa, tomates de Arteaga o espárragos de Navarra. «Son productos de calidad y de cercanía. Eso es algo que se nota cuando estás comiendo», destaca. A esto se suman unos precios ajustados. Un pintxo de tortilla cuesta 2,2 euros, una caña o un refresco 2,70, un cortado 1,80 o una ensalada mixta para dos personas 16. También es posible pedir raciones, bocadillos y hamburguesas.

Al foráneo Izaskun y Yoli le invitan a subir a la terraza situada sobre el techo del establecimiento. Hasta le han puesto nombre a la estructura que cubre tramo final de los peldaños que dan acceso a la azotea. «Le llamamos el fosterito, porque se parece a la de las bocas del Metro de Bilbao», bromean. Una vez arriba se puede disfrutar de unas vistas privilegiadas de Urdaibai y de las localidades que pueblan esta reserva de la biosfera. Al frente Sukarrieta, con un número significativo de pequeñas embarcaciones amarradas allí en estas fechas. A un lado Busturia. Al otro Mundaka con su famosa ola al fondo. Casi nada.

El nombre de un monte

El Atxarre, que lleva el nombre de un monte próximo, acaba de cumplir este mismo verano 25 años desde su apertura. Al frente del establecimiento están los hermanos Igor y Andoni Arriola. Además de buen hacer, se caracterizan por su capacidad de trabajo. Algo que han trasladado a su plantilla de 18 personas. Es un equipo que no para. Mientras unos atienden rápido a la clientela en la barra, otros limpian las mesas que acaban de quedar libres, mientras que en la cocina no dejan de preparar pintxos, bocadillos y raciones.

No deja de ser un bar de playa, pero con una oferta gastronómica de calidad. Prueba de ellos son los diferentes campeonatos en los que ha ganado o quedado finalista con sus pintxos. A esto hay que sumar su amplio horario. Está abierto desde antes de las 9 de la mañana hasta la medianoche. Así todos los días, salvo una quincena en enero en la que cierran. El Atxarre, aunque sea un bar de playa, es más que un bar de verano. «Trabajamos mucho e intentamos hacerlo lo mejor posible», destaca Igor. «Esta es nuestra forma de hacer las cosas».

Los típicos chiringuitos que vuelven durante el verano Aunque cada vez son menos aún quedan los típicos chiringuitos de playa en varios arenales de Bizkaia. Los de Azkorri, Arrigunaga y La Salvaje son ejemplo de ello. Mantienen las características propias de estos establecimientos. Estructuras desmontables o transportables que se retiran una vez acaba el verano para regresar de nuevo a la playa la temporada siguiente. Aunque bares de playa y de temporada hay muchos repartidos por toda la costa vizcaína. A algunos la denominación de bar se les queda pequeña. Hablamos de establecimientos que incluyen una oferta gastronómica digna de un restaurante. Entre los más frecuentados del territorio se encuentran El Peñón (Sopela) o La Maloca (La Arena). Dos miradores donde disfrutar de una bebida o una comida con unas vistas inmejorables a estas playas. También son lugares perfectos para disfrutar, por ejemplo, de la puesta de sol.