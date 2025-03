«El chico casi pierde un testículo por la cabezonería de no poner cuatro farolas»

Lander es un vecino de Santurtzi de solo 20 años que estuvo cerca de sufrir una desgracia grave hace dos veranos en el pequeño pueblo ... burgalés de Villalázara, ubicado muy cerca de Villarcayo, a solo 45 minutos en coche de Bilbao. Una noche de agosto de 2023, mientras el joven regresaba a la casa de sus padres donde veraneaba por un camino «muy oscuro» y «sin iluminación pública», metió la pierna en una arqueta «en mal estado» y se cayó. El percance se saldó con un fuerte traumatismo en sus genitales, además de una herida y varios rasponazos. El accidente obligó a trasladarle a un centro médico para recibir varios puntos de sutura en el escroto. El vial donde tuvo lugar el incidente carece de farolas, a pesar de que los vecinos llevan años reclamando una solución.

«El chico casi pierde un testículo y todo por la cabezonería de no instalar cuatro focos», explica Loren Castresana, amigo de Lander y regidor del cercano núcleo de población de El Rivero. Una aldea que, al igual que Villalázara, donde se produjeron los hechos, pertenece al Ayuntamiento de la Merindad de Montija. Su alcalde se ha negado a indemnizar al vecino de Santurtzi. En mayo del año pasado, la Junta de Gobierno local, compuesta por los ediles del PP, que gobierna con mayoría absoluta, se agarró a un informe jurídico que declina cualquier responsabilidad en los hechos para rechazar el abono de los gastos médicos más una compensación a determinar por los peritos.

Ante esta tesitura, Lander, que estuvo varias semanas impedido y que ha sufrido una cicatriz, presentó un recurso contencioso-administrativo en un juzgado de Burgos capital. El juicio donde se verá el caso y el joven concretará su petición económica se celebra hoy. «Más que por el dinero, lo que busca el chico es que se reconozca que el camino estaba oscuro y la arqueta, rota. Que no fue culpa suya y que alguien tiene que asumir el fallo de no instalar farolas», asegura el allegado del joven. «En mi opinión, la responsabilidad municipal es evidente, pero parece que se ha optado por pleitear para no reconocer el error», añade. El Consistorio, por su parte, no ha contestado a las preguntas de este diario sobre este accidente.

«Muy transitado»

Al parecer, llueve sobre mojado porque el camino donde Lander fue víctima de una caída es «muy transitado» y ha sido escenario de más accidentes. Un señor mayor de Sestao también sufrió un traspié y se dio un golpe importante en la cabeza. «Le sacaron en ambulancia, aunque, afortunadamente, no pasó a mayores, ya que pudo recuperarse», cuenta un usuario del cercano camping de La Isla, con capacidad para 250 usuarios.

La vía está asfaltada y comunica Villalázara con El Rivero. La única iluminación que hay es la procedente de algunas casas particulares y del establecimiento de acampada. «Pero está siempre muy oscuro porque hay arbolado y, en las noches con nubes o de luna nueva, no se ve nada y encima los coches circular muy rápido. Es tercermundista», advierte la mujer que gestiona el camping. Para el alcalde pedáneo de El Rivero, «lo más triste es que llevamos muchos años reclamando que se pongan focos y no hay manera de que lo tengan en cuenta». El juez de Burgos deberá determinar ahora si las heridas sufridas por Lander son responsabilidad de la oscuridad del camino y de la ausencia de farolas o son hechos cuya responsabilidad no se puede imputar al Ayuntamiento.