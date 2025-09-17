«Los chavales se acercan a la prostitución para practicar lo que ven en el porno»

La directora y productora Mabel Lozano (Toledo, 1967) presenta el viernes en el Festival de Cine de San Sebastián el cortometraje documental 'Abril, hoy no ... es invierno'. Pero mañana, en el marco de la campaña contra la violencia 'Otoño Morado', impulsada por la Delegación del Gobierno en Euskadi, ofrecerá un coloquio en Bilbao para abordar «esta grave vulneración de derechos humanos». Será después de la proyección en los cines de Azkuna Zentroa –a las 18.00 horas y con entrada libre hasta completar aforo– de 'Biografía del cadáver de una mujer' y 'Ava', trabajos que le valieron sendos premios Goya en 2021 y 2024.

– El asesinato de una víctima de trata, una adolescente explotada sexualmente, una víctima con parálisis cerebral… Son historias duras

– Parece que hago todo el tiempo lo mismo, pero son cosas diferentes. 'Abril, hoy no es invierno' es sobre una mujer con parálisis cerebral a la que explotaba sexualmente en su casa su familia; 'Biografía del cadáver de una mujer' trata de una mujer que denunció al proxeneta y la asesinó a tiros delante de su hijo en un pequeño pueblo de Navarra...

– El año pasado se contabilizaron en España 632 víctimas de trata o explotación sexual. La cifra es baja en comparación con el número de mujeres que liberan en las redadas.

– Porque después no denuncian, por miedo y porque como sociedad no somos capaces de protegerlas. El tema de testigos protegidos no funciona; es una mujer en situación de vulnerabilidad frente a las mafias y piensan 'aquí me están explotando, pero mando 20 dólares para que coman mis hijos'.

– ¿Siguen muriendo mujeres asesinadas?

– Cuando hice la investigación para 'Biografía...' encontré 38 casos, que documenté. Ahora son muchas más. El problema es que los medios de comunicación, hasta antes de ayer, decían 'prostituta asesinada', y nadie se ocupaba de buscar el nombre de esa mujer, de saber en qué circunstancias estaba... Todo eso va cambiando, aunque muchas desaparecen y no se las encuentra. También hay mujeres muertas que nadie sabe quiénes son, pero la mayoría de las que están sin identificar son víctimas de trata.

– ¿Qué es lo que más le ha impactado?

– Me sigue impactando todo. El día que historias como estas no me hagan daño, me habré convertido en un monstruo.

– ¿Por qué se interesó hace dos décadas por el mundo de la trata?

– Conocí a una víctima de primera mano, una chica como tú y como yo. Tienen las mismas necesidades, alimentar a sus hijos y tener una vida digna. Las mujeres de Colombia, que son la mayoría de las víctimas de trata, cuando llegan a nuestro país, no tienen papeles hasta llevar tres años aquí. ¿Qué trabajo consiguen? La prostitución. Dirán que han entrado porque querían, pero, ¿qué otra opción tenían?

– Aquí hablamos de algo diferente, no de trata.

– Lo es igualmente, porque les dicen que van a venir a ejercer la prostitución y a ganar dinero, pero las condiciones son mentira. ¿De verdad alguien piensa que las mujeres nacemos para ser putas? Muchas lo eligen como único recurso alimenticio.

– Pero no todas están obligadas por un tercero.

– En general, siempre hay alguien, salvo en el caso de las escorts. La mayoría están controladas: vete a la Colonia Marconi en Madrid y ponte en una acera, a ver si puedes. Dos minutos después tienes a 20 proxenetas ahí preguntándote con quién estás.

– A día de hoy la prostitución se concentra en pisos, no en la calle.

– Es la prostitución escondida. Está ahí porque las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para entrar a un piso de un particular, necesita una orden judicial, y si se quema porque los vecinos denuncian, te coges tu teléfono, que es donde tienes a tus clientes, y te vas al piso de al lado. Son negocios redondos, porque las mujeres pagan por semana, por las toallas, por las sábanas, por los anuncios en internet…

Prostitución y porno

– Ya no es motivo de orgullo consumir prostitución. Los hombres lo esconden.

– No están orgullosos, pero en general se minusvalora, y estamos hablando de un delito de vulneración de derechos humanos. Y si la ciudadanía lo minusvalora, los jueces y los políticos, también. ¿Por qué nos enteramos de que los políticos van de putas? Porque forman parte de la ciudadanía.

– Hemos visto a grandes figuras del PSOE repartirse mujeres.

– Pasa en ese partido y en otros. Hay que empezar a educar en igualdad, en empatía… Cuando un hombre mayor va a un club a comprar a una niña que es menor me cuesta creer que pueda ser un padre, un abuelo y una persona estupenda. Es una de las violencias más enquistadas, y hay mucha gente que dice que no está bien, pero tampoco mal que les demos un dinerito a estas mujeres para que coman.

– Los socialistas prometieron una ley, pero no termina de cuajar. ¿Por qué?

– Porque no se sientan a hablar. Hace meses se presentó la reforma legislativa para penar el proxenetismo, para poderles quitar todo cuando les hacen una redada. El PP estaba muy de acuerdo y no salió porque cada partido mira su ombligo. El problema es que alguien que nace hombre en nuestro país sabe que puede ir a comprar mujeres cuando quiera. Lo estamos viendo porque chavales jóvenes se están acercando a la prostitución porque quieren practicar lo que están viendo en la pornografía, que es un incentivador.