Los chaparrones, que dejan 85 litros por metro cuadrado en Las Encartaciones, dan una tregua... hasta el fin de semana Euskalmet da por finalizado el episodio de precipitaciones intensas, aunque desde la noche del sábado podrían volver las tormentas

Eva Molano Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:26 | Actualizado 14:29h.

Después de una primera mitad de mes veraniega, muy inusual, en la que hemos lucido incluso manga corta, el invierno llegó la semana pasada como un sopapo en forma de chorro polar. Incluso han caído las primeras nevadas en Urkiola. Ahora, el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco desactiva el aviso amarillo por precipitaciones intensas en la franja cantábrica, aunque se prevé que regresen la noche del sábado.

Según ha explicado Santiago Gaztelumendi, director de estrategia y coordinación de Euskalmet, se trata de un aviso que se decreta cuando, entre otras causas, caen más de 60 litros por metro cuadrado. Aunque se analizan otras muchas variables, como la posible afección a la población. La alerta naranja se decreta si se prevén más de 80 litros por metro cuadrado y otros impactos. Estos avisos apenas suman el 10% de los avisos que emite Euskalmet cada año.

En este último episodio, que se prolongó entre las 12 horas del lunes y las 00.00 horas de este martes, el frente frío ha dejado incluso tormentas de granizo, como la que ayer sorprendió a los vecinos de Bilbao y a los de Erandio a las 13.25 horas.

Las tormentas se han cebado especialmente con la parte más occidental de Bizkaia. Desde primera hora del lunes hasta esta mañana, la estación vizcaína de Kueto, en Trucíos, ha recogido 85,4 litros por metro cuadrado. La estación de Sangroniz, en Sondika, 74.7. En el interior de Bizkaia también ha llovido de lo lindo: en Mallabia han caído 81 litros por metro cuadrado y en Muxika, 78,7. En puntos como Iurreta, por ejemplo, han caído 67,2 litros y en Urkiola, 65. En la capital vizcaína la cantidad recogida ha sido menor, con 47 litros en todo el episodio en la estación de Zorroza.

El sábado por la noche, otra vez

En cuanto a la cantidad de lluvia recogida en 24 horas, en la estación de Kueto, en Trucíos, se acumularon 62,6 litros entre las 9.30 horas del lunes y las 9.30 horas del martes. En Sangroniz, en Sondika, 59.4 litros por metro cuadrado. En Mallabia, cayeron 59.8 litros de 9.40 horas a 9.40 horas. En Muxika, se elevó a 55,6 de 9.30 horas a 9.30 horas y en Iurreta, de 41.3 de 9.40 a 9.40 horas.

En Urkiola, mientras, cayeron 48 litros de 10.50 a 10.50 horas y en Zorroza, 28,3 desde las 9.20 horas del lunes a las 9.20 horas del martes. A partir de ahora, ha indicado Gaztelumendi, podrán seguir las lluvias, pero serán irrelevantes hasta la noche del sábado y el domingo. Será entonces cuando podrían registrase de nuevo episodios tormentosos como los de estos días. Lo mismo ocurre con la cota de nieve, que irá subiendo por encima de los 1.800 metros, aunque el domingo podría bajar y se podrían registrar chubascos con granizo.

Este jueves podría registrarse lluvia débil en la vertiente cantábrica, especialmente en el litoral. Las temperaturas máximas llegarán a los 15 grados en Bilbao. Estarán en ligero ascenso. El viernes, podría haber también chubascos débiles durante la segunda mitad del día.

