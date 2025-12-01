Una certificación distinguirá a los establecimientos hosteleros vizcaínos más sostenibles

Alba Cárcamo Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:02 Comenta Compartir

En 2018, en una conferencia sobre gastronomía que reunió en Bilbao a los diferentes agentes del sector, el centro científico y tecnológico Azti y Basque Know-How Fundazioa (BKHF) identificaron dos cambios clave. El primero, el encarecimiento de los productos, «un desafío». El segundo, que los clientes «son cada vez más sensibles con el desarrollo sostenible». Entonces empezó a gestarse la idea de implantar una certificación que reconozca el compromiso de los establecimientos vizcaínos con la sostenibilidad, una iniciativa que se ha materializado con el sello 'Susatainable Gastronomy', desarrollado en colaboración con BBK Kuna.

Representantes de las entidades impulsoras han presentado este lunes en la Casa Cuna este modelo, que estará en marcha en primavera, tras el pilotaje que se lleva a cabo con media docena de negocios. Se trata, en palabras de Nora Sarasola, directora de la Obra Social de BBK, de que el desarrollo sostenible sea «medible, verificable y suponga valor añadido». No pretende, en todo caso, ser un elemento «fiscalizador», sino que aspira a «mejorar la competitividad». De ahí, ha puntualizado Lorea Uribarri, presidenta de BKHF, que se haya diseñado «de la mano de los hosteleros», con los que «se está testando».

El sello, ha destacado Saioa Ramos, de Azti, no es un simple «pasa-no pasa». Han impulsado «una herramienta» que «permite hacer las cosas de una manera sostenible» y que favorece la «mejora continua», toda vez que hay tres niveles de certificación en base al cumplimiento de más de un centenar de requisitos en ocho áreas. Entre los ejemplos que ha ofrecido la investigadora está, en el ámbito de eficiencia en el uso de los recursos, impedir que se pierda temperatura a través de las ventanas, el análisis del consumo de agua y energía e implantar planes para su reducción.

Otros aspectos que analizarán será la reducción, separación y gestión adecuada de los residuos; la minimización del desperdicio alimentario; la información que se ofrezca a los clientes sobre sostenibilidad; el aprovisionamiento sostenible… «No se trata de que el 100% de sus productos sean locales, porque eso es imposible, pero sí que aumenten las materias locales, las que tienen algún sello de comercio justo…», ha desgranado.

La puesta en marcha de esta certificación ahora se enmarca en la apuesta de BBK Kuna por abordar el ámbito de «la alimentación». El responsable del Laboratorio de Innovación Social, Kristian Prieto, ha recordado en ese sentido que esa es la temática sobre la que giran las actividades de este año, con el objetivo de «sensibilizar» a la sociedad y de «transformar» la gastronomía.

