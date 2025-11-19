Reabierto el túnel de Artxanda sentido Bilbao tras el incendio de una furgoneta

Silvia Osorio Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:48 | Actualizado 11:34h. Comenta Compartir

El túnel de Artxanda sentido Bilbao ya está abierto al completo tras el incendio de una furgoneta a la altura del peaje que ha obligado a cerrarlo durante cerca de una hora. Según han informado fuentes del Departamento de Seguridad, un vehículo ha comenzado a arder y ha sido necesario cerrar el acceso al peaje desde Sondika, así como todos los carriles dirección a la capital vizcaína, tanto dirección Begoña y el centro como hacia Deusto y San Ignacio.

El siniestro no ha dejado heridos. Los bomberos se han personado de inmediato en el lugar y han conseguido sofocar las llamas en pocos minutos. Sin embargo, hasta que no se retirara el vehículo incendiado no se podía reabrir el túnel sentido Bilbao.

En el Txorierri no se han registrando retenciones de importancia, a pesar de que el tráfico ha sido denso. Por su parte, los conductores que se dirigán a la capital vizcaína desde Sondika y tenían previsto hacerlo por el túnel, se han visto obligados a tomar otras alternativas.

