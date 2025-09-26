El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un avión ajeno a esta información aterriza en Loiu. Manu Cecilio

Un centenar de vizcaínos pasan la noche en el aeropuerto de Alicante: «Lo que más fastidia es que no nos dan explicaciones»

El vuelo fue anulado «por cuestiones operativas» y los pasajeros han llegado esta mañana a Bilbao

Josu García

Josu García

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:03

Un centenar de pasajeros que viajaban de Alicante a Bilbao pernoctaron en el aeropuerto de la Comunidad Valenciano tras la cancelación de su vuelo, a ... última hora de ayer jueves. «Lo que más fastidia es que no te den ningún tipo de explicación y te ofrezcan un bono de solo 12 euros para cenar en uno de los aeródromos más caros de España». Los pasajeros han llegado esta mañana a Loiu, a las 07.17 horas, a bordo de un aparato diferente (curiosamente en la aeronave cuyo fuselaje está decorado con la temática del Athletic).

