Un centenar de vizcaínos pasan la noche en el aeropuerto de Alicante: «Lo que más fastidia es que no nos dan explicaciones»

Un centenar de pasajeros que viajaban de Alicante a Bilbao pernoctaron en el aeropuerto de la Comunidad Valenciano tras la cancelación de su vuelo, a ... última hora de ayer jueves. «Lo que más fastidia es que no te den ningún tipo de explicación y te ofrezcan un bono de solo 12 euros para cenar en uno de los aeródromos más caros de España». Los pasajeros han llegado esta mañana a Loiu, a las 07.17 horas, a bordo de un aparato diferente (curiosamente en la aeronave cuyo fuselaje está decorado con la temática del Athletic).

Todo comenzó sobre las nueve de la noche de ayer. El avión de Vueling en el que tenían que embarcar en Alicante no acababa de estar listo para despegar. En un momento dado, el personal del aeropuerto les transmitió que el vuelo había sido reprogramado para las seis de la mañana. Hubo enfado y protestas. «Sobre todo porque no nos daban un motivo claro de la anulación», cuenta uno de los pasajeros.

La compañía asegura que puso un hotel a disposición de todos los afectados. Un buen número de ellos declinó el ofrecimiento. «Era ya muy tarde y el alojamiento estaba a media hora. No tenía sentido ir para dormir dos horas y tener que volver».

La aerolínea ha pedido disculpas a sus clientes y ha asegurado hoy viernes que el vuelo fue «reprogramado» por «cuestiones operativas».