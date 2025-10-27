Los cementerios de Bilbao, listos para recibir a miles de visitantes por Todos los Santos
Los camposantos municipales estarán abiertos hasta las 18 horas este sábado y el Ayuntamiento reforzará la presencia de la Policía Municipal para ordenar el tránsito de personas
Lunes, 27 de octubre 2025, 13:48
Bilbao ha activado un año más el plan de acción especial para el día de Todos los Santos, que se celebra este sábado y que ... con toda probabilidad congregará a miles de vecinos en los cementerios municipales. Como suele ser habitual, el más concurrido será el ubicado en Derio, en el que descansan unos 400.000 cuerpos.
Ante el aluvión de visitas que se prevé, el Consistorio ha pedido a la ciudadanía que «en la medida de lo posible, acuda de manera anticipada, escalonada y en transporte público». El Gobierno municipal también reforzará la presencia de agentes de la Policía Municipal, que se encargarán de ordenar el tránsito de personas y la entrada de vehículos en el acceso principal del camposanto. «Son fechas señaladas que muestran una tradición muy arraigada de nuestra cultura, y desde Bilbao Zerbitzuak solo queremos asegurarnos de que las familias y visitantes puedan honrar como merecen a quienes ya no están», señala Álvaro Pérez, concejal del área de Salud y Consumo.
El cementerio de Derio estará abierto de 8 a 18 horas, mientras que el ubicado en Deusto abrirá sus puertas hasta las 15 horas a excepción del 1 de noviembre, que prolongará su cierre hasta las 18 horas. La atención presencial en las oficinas también se reforzará durante los días previos y 1 de noviembre. El horario de atención al público se extenderá desde las ocho de la mañana hasta las 17 horas.
Como en años anteriores, las personas que visiten la capilla del cementerio de Bilbao el próximo sábado podrán también disfrutar de un concierto lírico organizado por Bilbao Zerbitzuak. La actuación comenzará a las 13 horas a cargo del grupo musical Bilbao Bel Canto.
