Cazados en Bilbao haciendo trampas en el examen del carné de conducir: móviles pegados al pecho y pinganillos Los policías nacionales identifiacaron a dos varones extranjeros que vestían camisas idénticas y mantenían acercado el pecho en todo momento al ordenador

L. Gil Martes, 4 de noviembre 2025, 12:11

Es ya una picaresca muy habitual. Policías nacionales han cazado en Bilbao a dos hombres haciendo trampas en el examen para obtener el carné de conducir. Agentes pertenecientes a la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior del País Vasco se personaron el día 29 de octubre, en las instalaciones de la Jefatura Superior de Tráfico, ubicadas en la calle Barroeta Aldamar número 1 de Bilbao, donde se estaba celebrando el examen teórico, con el objetivo de llevar a cabo un control específico sobre los aspirantes de nacionalidad extranjera que se presentan a estas pruebas. Esta actuación se lleva a cabo para detectar posibles suplantaciones de identidad o falsificaciones documentales, así como otras conductas que pudieran constituir infracción administrativa como pudiera ser el uso de medios tecnológicos fraudulentos con el fin de superar dicha prueba.

Durante el transcurso del examen en cuestión, los agentes observaron a dos varones que vestían camisas idénticas y que solo se diferenciaban por el color: una gris y otra azul. Cuando estos últimos se percatan de la presencia policial, presentan, según explican fuentes de la Policía Nacional, una actitud nerviosa y poco natural. Mantenían «acercado el pecho, en todo momento, a la pantalla del ordenador, haciendo que su postura para realizar el examen resultase anti-natural». Además, añaden, los dos varones «presentan una sudoración excesiva y lanzan miradas continuas a los agentes».

Una vez finalizada la prueba, y para no interferir en el desarrollo de la misma, los policías proceden a interceptar a estas dos personas al abandonar el aula. Se les pregunta por su actitud y ambos, en un castellano muy limitado, aseguran que no estaban haciendo nada. Esto llamó aún más la atención a los agentes ya que las pruebas del examen de conducir se realizan en castellano e incluyen un lenguaje técnico, lo que hace preciso tener buen conocimiento y dominio del castellano.

En un momento de la conversación, los agentes aprecian un pequeño orificio a modo de mirilla en la parte frontal de la camisa que ambos estaban vistiendo en ese momento. Se les solicita que las desabrochen y es entonces cuando observan que ambos llevaban adheridos teléfonos móviles en el interior de las camisas, aún en llamada activa. Cuelgan en presencia de los actuantes. Al ser preguntados por estos teléfonos, los dos varones dan la misma información: que los teléfonos se los ha proporcionado un tercero, con el cual contactaron previamente, pero que los teléfonos se los han entregado la misma mañana del examen, junto con las camisas. Además, les proporcionaron instrucciones precisas para hacer el examen.

Tras recibir esta información, los agentes realizan un cacheo superficial de seguridad, localizando en los bolsillos de ambos un pequeño dispositivo receptor que se encontraba parpadeando con luz azul. Ambos portaban, asimismo, un pinganillo negro en la oreja derecha. No pudieron extraerlos por encontrarse insertados de manera muy profunda en el canal auditivo.

Los agentes pusieron estos hechos en conocimiento del responsable de la Unidad de Tráfico, que se encontraba en dicho examen, quien, tras valorar estos extremos, procedió a levantar las correspondientes actas de propuesta de sanción administrativa, siendo las misma de 500 euros, cada una de ellas y 6 meses sin poder volver a presentarse a dicho examen.