Catherine Zeta-Jones ya está en Bizkaia: golf en La Galea antes de iniciar el rodaje de su nueva serie

Silvia Osorio Lunes, 17 de marzo 2025, 09:16

Catherine Zeta-Jones ya hace vida en Bizkaia. La estrella de Hollywood ha desembarcado en el territorio para rodar 'Kill Jackie', la serie que Prime Video rodará en diversas localizaciones europeas, entre ellas Bilbao y otros puntos de la provincia, y que se estrenará en 2026. La conocida actriz, esposa de Michael Douglas, ha sido vista practicando golf en el campo de La Galea.

La que fuera protagonista de títulos como 'El Zorro' o 'Chicago' es una apasionada de este deporte. Tal y como adelantó EL CORREO, ha sido admitada como socia temporal de la Real Sociedad de Golf de Neguri, el exclusivo club que regenta estas instalaciones en un marco incomparable como es Punta Galea. La intérprete, que encarnará a una exnarcotraficante que se enfrenta a un grupo de sicarios, pasará una larga temporada en Bizkaia -se prevé que al menos hasta julio- y, por ello, se instalará en un chalé de la zona durante este tiempo.

Pero en los ratos libres que le brinde el rodaje, la intérprete británica quería disponer de la oportunidad de practicar su deporte favorito y por eso se ha hecho socia del club getxotarra. Zeta-Jones ha sido fotografiada en la zona de prácticas del Campo de La Galea. El club cuenta con un completo campo de prácticas para juego largo y zonas de approach y putt. Además, dispone de un espacio con simulador.

Zeta-Jones lleva muchos años golpeando la bola. Y no solo como aficionada. En 2023 participó en el prestigioso torneo Alfred Dunhill Links Championship, que tiene lugar en tres de los mejores campos del mundo: el Old Course de St Andrews, Carnoustie y Kingsbarns. En esa ocasión, compitió contra otros famosos del mundillo cinematográfico como Andy García, Kathryn Newton y Matthew Goode.

Por el momento, esta fotografía de la actriz en el campo getxotarra es la única que ha salido a la luz sobre su presencia en Bizkaia. El inicio de la grabación de la serie en las calles de Bilbao está previsto para el 24 de marzo. El equipo también rodará por toda Bizkaia, como en la propia La Galea y el Puerto Viejo de Algorta. A buen seguro, la presencia de la conocida actriz levantará mucha expectación.

La ganadora de un Oscar por su interpretación en 'Chicago' ha retomado su profesión a sus 55 años tras un tiempo alejada de las pantallas. Quien ha logrado convencerle es Damon Thomas, el director de esta producción y responsable de series tan exitosas como 'Penny Dreadful' y 'Killing Eve'. 'Kill Jackie' está basada en la novela del autor británico Nick Harkaway (hijo de John Le Carré) 'The Price You Pay' y es una coproducción de Fremantle y Steel Springs Pictures en asociación con Deabru Kalea Filmeak, compañía de José Luis Escolar que supervisará la grabación en Bilbao.

La producción pasará por Bilbao, Lisboa, Londres y Swansea y tiene previsto su estreno en 2026. La plataforma de Amazon ha adquirido los derechos para Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Turquía, Alemania, Austria, Suiza, Liechtenstein, Luxemburgo y Canadá. Puedes encontrar más información en este artículo de Isabel Ibáñez.

Un campo de gran dificultad

El campo de La Galea es conocido por la dificultad de los hoyos, los primeros nueve situados estratégicamente junto a los acantilados. Un balcón excepcional al Abra expuesto a los frecuentes vientos, lo que implica un serio handicap añadido al juego. El resto del recorrido tampoco es fácil, pese a ser completamente llano, debido a los pinos que se encuentran en la zona para estorbar los lanzamientos de los golfistas.

Por todo ello, muchos aficionados a este deporte lo consideran el mejor campo de España Y si a eso le añadimos el resto de instalaciones para descansar y socializar tras los partidos, que recogen una decoración inspirada en los decimonónicos clubes británicos, se podría decir que la actriz galesa se encontrará como si estuviera en su propia casa.