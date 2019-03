Castro pide al Gobierno vasco que abra un euskaltegi ante la «apabullante» demanda El 35% de los residentes en Castro Urdiales proceden de Bizkaia. / a. fernández El Ejecutivo no prevé esta opción fuera de Euskadi, Navarra o lparralde, pero ayudará a que la localidad cántabra tenga uno «en octubre si es posible» IZASKUN ERRAZTI Jueves, 14 marzo 2019, 00:35

El Gobierno vasco ve «con buenos ojos» la posibilidad de apoyar la apertura de un euskaltegi en Castro Urdiales, una demanda que le ha planteado el propio Ayuntamiento para acabar «con el problema del aprendizaje» de las lengua vasca en un municipio con 31.955 habitantes, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE) –la cifra real podría ser casi el doble–, de los que el 35% procede de Bizkaia. «Estamos dispuestos a ayudar, pero hay que buscar la fórmula», señalaron ayer desde la consejería de Cultura y Política Lingüística, porque es la primera vez que una administración pública de fuera de la comunidad autónoma, Navarra o Iparralde se dirige al Ejecutivo autonómico con tal pretensión. En cualquier caso, las mismas fuentes apuntaron que su objetivo es colaborar en todo lo que esté en su mano para que las clases arranquen cuanto antes, «el próximo mes de octubre si es posible».

La razón es que «esta vez lo ha pedido un consistorio, porque otra cosa es que se cree una asociación en Castro y lo solicite». Y es que, según recordaron, dos son las vías fundamentales que sí que contempla el Gobierno vasco para fomentar el euskera «fuera de su ámbito natural». La primera es el programa Euskara Munduan, que antes gestionaba HABE –la Coordinadora para la Alfabetización y Reuskaldunización de Adultos, y ahora dirige el Instituto Etxepare–, y que prevé la firma de convenios con euskal etxeas y asociaciones de todo el mundo para subvencionar, sólo de forma parcial, la enseñanza de la lengua. Además, se ofrecen clases de euskera y cultura vasca en 34 universidades de 18 países. Cerca de 4.000 personas se beneficiaron de ambas iniciativas el pasado curso.

«Una mayor integración»

Aunque el problema del aprendizaje del euskera en Castro viene de lejos, el Ayuntamiento no pidió al Gobierno vasco hasta el pasado julio. La fórmula elegida fue una carta que la concejala de Educación y Cultura, Elena García –del partido local CastroVerde–, trasladó a HABE. En ella exponía «la continuas peticiones de los usuarios para tener un euskaltegi» en la localidad y emplazaba al Ejecutivo «a articular alguna solución que satisfaga la demanda existente».

En su exposición de motivos para reclamar la puesta en marcha del centro, la edil destacaba su condición de «municipio fronterizo» con el País Vasco y «la fuerte y tradicional relación, sobre todo con Bilbao, ciudad de referencia para múltiples actividades cotidianas de nuestra ciudadanía». «Son muchos los que trabajan, estudian, o disfrutan de su ocio en la villa vecina», añadía. Por eso, destacaba, necesitan aprender euskera para lograr «una mayor integración».

El Consistorio castreño ya se planteó en 2009, recordaba García en la misiva, ofrecer clases de euskera en la escuela municipal de idiomas. «El número de preinscripciones fue apabullante (300)», señalaba. Pero la falta de recursos lastró el servicio, que no respondió a las expectativas del alumnado que, en muchos casos, acabó por desplazarse a euskaltegis vizcaínos.

Ambas instituciones han mantenido ya un encuentro, y las sensaciones de la edil castreña no son malas. «Al menos no lo han descartado. Sabemos que no se abren euskaltegis fuera de la comunidad autónoma, pero hay otras posibilidades. Estamos a la espera», indicó ayer.

El euskera fuera de su ámbito natural Euskara Munduan. 1.886 personas de todo el mundo recibieron clases de lengua vasca el pasado curso a través de este programa en 80 euskal etxeas. Lectorados. 1.715 alumnos disfrutaron de profesorado euskaldun que el Instituto Vasco Etxepare tiene en 34 universidades. Euskal etxeas. En la actualidad, 193 centros abren sus puertas en todo el planeta. Los centros. Euskara Munduan funciona en 71 lugares del mundo. En Europa, en Barcelona, Madrid, Valencia, Valladolid, Mallorca, París, Burdeos, Roma, Bruselas y Berlín. En América, Argentina suma 28 euskal etxeas, 7 Uruguay, 3 Chile, y una México. EE UU cuenta con 15, y hay en Canadá, Colombia, Brasil, Perú, Cuba y Australia.