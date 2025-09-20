El castillo secreto de Rekalde que un vecino levantó con sus propias manos Paulino Astorgano levantó una fortaleza en miniatura en una ladera del monte en este barrio y otro vecino, José, la ha rescatado de la maleza

Oculto entre la vegetación de una huerta discreta del bilbaíno barrio de Rekalde, se alza un pequeño castillo que parece sacado de un cuento medieval. Lo que muchos no imaginan es que tras sus piedras se esconde una historia tan insólita que conecta con las raíces más antiguas de la villa.

Todo comenzó con Paulino Astorgano, vecino del barrio y enamorado de la historia local. Una tarde, durante una conversación con el alcalde Iñaki Azkuna, ya fallecido, le contó una leyenda que encendió su imaginación: hacía siglos, en lo alto de Rekalde, existía un castillo en el que un antiguo rey pasaba las tardes de verano. Aquella anécdota fue suficiente para que Paulino decidiera convertir la ficción, en realidad.



Sin apenas recursos se embarcó en la tarea de construir con sus propias manos una réplica del castillo. Tardó más de dos años en levantar la estructura, piedra a piedra, en su propia huerta, pero con el paso del tiempo y la falta de mantenimiento, la fortaleza fue quedando oculta bajo la maleza, casi condenada al olvido.

Pero entonces apareció José, otro vecino de Rekalde. Al ver cómo el castillo desaparecía bajo las zarzas, decidió actuar. Se arremangó, desbrozó la zona y poco a poco fue restaurando la construcción. Gracias a su empeño, la fortificación en miniatura ha vuelto a brillar, recuperando el encanto con el que lo construyó Astorgano.

