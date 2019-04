«Todavía hay casos de autismo sin detectar dentro de las aulas» Algunos de los participantes en la concentración. / Maika Salguero Apnabi reúne a 200 afectados por trastornos del espectro autista y sus familiares para concienciar sobre sus necesidades de inclusión JESÚS J. HERNÁNDEZ Martes, 2 abril 2019, 15:20

A veces el autismo llega de frente, en los primeros años de vida. . Con dos añitos le llevé al pediatra y, prepárate, me dijo que necesitaba un hermanito. Le llevamos entonces a otro médico y fue él quien nos dijo que tenía síntomas de autismo. Cuando te lo confirman, se te cae el mundo encima», recuerda Lidia junto a su hijo Unai, que ha cumplido 25 años.

Recurrieron a Apnabi, la asociación que reúne a las familias de afectados por trastornos del espectro autista (TEA), y enseguida Unai empezó un tratamiento de atención temprana. La familia vivía en Barrika y le escolarizaron , donde sus compañeros le querían mucho y el profesorado se volcó». Cuando le tocó el salto al instituto, más grande e impersonal, sus padres prefirieron que fuera al colegio de educación especial Aldamiz, en Deusto. «Allí estuvo hasta los 21 años y luego pasó a centros de día».

Hay heridas que afloran en la conversación de forma natural. «Cuando era pequeño, y estaba con otras madres con sus hijos, contando sus historias estupendas, yo sentía que aceptaba a mi hijo como era pero deseaba que todos fueran como él». Unai escucha a ratos, unas veces en calma y otras más nervioso. De pronto, coge una mano y la mantiene. Sonríe. «Nos ha enseñado mucho a los demás. A mí me ha abierto los ojos. Hay que ser lo más felices que podamos. Algunos objetivos que tenemos son tonterías», explica Lidia.

Casos no diagnosticados

para sensibilizar sobre sus necesidades de inclusión con una suelta de globos. Begoña Benito es una de las psicólogas encargadas de las adaptaciones educativas. «Vamos a los centros ordinarios dando formación y materiales al profesorado y orientando a los chavales. Tenemos 600 alumnos menores de 20 años en Apnabi repartidos por la red vizcaína y sólo medio centenar termina en centros especiales».

Transforman todos los espacios de la escuela, con fotos sobre las actividades que tocan y con quien se realizarán, «para que puedan anticipar lo que pasará, lo incluyan en su rutina y puedan calmarse». «Es fundamental que el centro se adapte a sus ritmos y necesidades. Hoy en día todos lo hacen. Les dan más tiempo para la tarea, menos deberes o les permiten salir un rato para despejarse». Los alumnos son los primeros en ayudar. «Aprenden a invitarles a jugar en el patio y a respetar su decisión. Si alguien se mete con él, son los primeros en alertar a los profesores». En los últimos años, les llegan cada vez más adultos que «siempre se sintieron raros o les etiquetaron de asociales o antipáticos» y descubren que tienen un trastorno, algo que «les libera y les explica». «Hay casos no diagnosticados en las aulas. Hay señales para los padres: mucha timidez, evitar los tumultos y no comprender los vaciles. Que sean muy estudiosos no significa que se deba descartar».