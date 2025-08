Carmen Morales lleva al Campos los traumas de la salud mental

En casi todas las obras de Agatha Christie subyacen el misterio y la tensión salpimentados con ciertos toques fantásticos que alimentan todo tipo de elucubraciones. ' ... Querida Agatha Christie', la obra que subirán al Campos Elíseos Carmen Morales y Juan Meseguer la próxima Aste Nagusia, cumple esta premisa al pie de la letra. Los protagonistas evitaron soltar ayer prenda sobre los tejemanejes que la novelista británica y Benito Pérez Galdós se trajeron en la habitación del hotel tinerfeño Taoro, donde se hospedaba la alta sociedad europea de entonces, para no hacer ningún espóiler.

La madrileña y el veterano actor murciano, un clásico de la escena española, solo confirmaron que el texto del director Juan Carlos Rubio recoge la noche que ambos escritores pasaron en 1927. Jugaron, se pelearon y bromearon. Queda la duda sobre si surgió algún tipo de tensión erótica y amorosa, ya que también pasaron por alto esta cuestión.

Aquel encuentro imaginario vuelve a poner de relieve, por desgracia, que los problemas de salud mental no son una cuestión de hoy en día, sino que vienen arrastrándose desde que el mundo es mundo. Es la segunda obra, junto a 'La llamaban loca', que tratará en fiestas, en clave tragicómica, el impacto de los trastornos mentales.

La novedad, matizó Carmen Morales, hija de la gran Rocío Dúrcal y de Junior, cantante de Los Pekenikes y Los Brincos, es que «antes se ocultaban» y ahora se confiesan y se tratan. Es lo que le pasó a Christie, que, a sus 36 años, cayó por la isla canaria recién separada de un marido infiel y víctima de una profunda depresión y angustia. Escritora de éxito mundial, tapaba su lado más oculto, el de una mujer que buscaba desesperadamente una salida «a la crisis que la estaba carcomiendo», agudizada tras el fallecimiento de su madre.

Once días desaparecida

Christie desapareció once días e incluso olvidó su propia identidad. Padeció amnesia. No reconocía a su marido y, lo que es peor, ni a sí misma. Estuvo a punto de «cometer una locura», que finalmente no llevó a cabo, con tal de «dejar de sufrir de una vez por todas», subrayó Meseguer, que recordó su triunfal paso por la capital vizcaína a finales de los noventa con el bombazo 'Perdidos en Yonkers'.

Como en todas las obras de la autora de 'Diez negritos', el deleite, el humor y la lágrima se entremezclan concluyendo con un final inesperado del que los protagonistas no soltaron ripio. Carmen Morales, que ha permanecido alejada 12 años de los escenarios «para cuidar a mi hijo», reconoció ayer que estaba como loca por regresar a la interpretación y que la llamada de Juan Carlos Rubio colmó su felicidad. La obra lleva girando desde hace casi un año con un notable éxito, que esperan repetir en Bilbao, donde actuarán a lo largo de cuatro días. Pero el éxito o fracaso también es un misterio, como todo lo que rodea a las obras en las que anda de por medio Agatha Christie.