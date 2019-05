DARKO. 4 años. Macho. Cruce de American Stanford. Vive en la perrera desde 2015. La Policía se lo decomisó al propietario, porque vivía en un balcón rodeado por sus heces. Al parecer, procede de un criador que se lo regaló o vendió al propietario a quien se lo decomisaron. «Era todo piel y huesos». Ahora, necesita pienso especial porque está gordito. No le gusta hacer mucho ejercicio. Necesita licencia PPP.

HUMO. 5 años. Macho. Pointer de pura raza. Apareció el pasado domingo en La Peña. Tiene sarna, está en los huesos y será puesto en adopción en cuanto se recupere, porque ahora apenas puede andar, aunque su estado de salud mejorará pronto. Lo encontraron con otro perro que sí que tenía dueño y que se había perdido, mientras que él estaba abandonado. Tiene un tatuaje. Al parecer, lo compraron para cazar y ha estado abandonado en una huerta. No tiene chip.

MONTXO. 5 años. Macho. Mastín. Apareció atado a un árbol junto a la perrera, en mayo de 2016. Le abandonaron junto a una camada de gatos bebés. Necesita una familia que disponga de una casa con jardín o terreno, pero que no le vayan a tener amarrado a una caseta o a un palo, «porque para eso, se queda aquí». Es un perro guardían al que le encanta jugar. «Es como un cachorro gigante». Se cree que vivió en un caserío permanentemente encadenado.

MORGAN. 5 años. Macho. Cruce de teckel con pastor vasco, caniche o similar. Ingresó en las instalaciones en el año 2015. Apareció atado a una barandilla en el Camino de la Ventosa, pero cuando intentaron cogerle, se tiró a la ría y nadó hasta la otra orilla, la calle Morgan: de ahí su nombre. No tenía chip.

NERUDA. 8 meses. Macho. Cruce de pastor vasco con podenco. Se recogió en Otxarkoaga. Al parecer, se escapó de algún caserío. No tenía chip y se cree que de la zona de Aperribai, en Galdakao. Lleva menos de un mes viviendo en las instalaciones. Es preferible la adopción conjunta con su madre, Rosalía, que fue recogida un día después por la misma zona. Tenía las almohadillas reventadas de buscarle. Si se separan, la invade la tristeza.

REX. 2 años y medio. Macho. Cruce de pastor alemán. Es la segunda vez que está en las instalaciones. Fue recogido en la calle. La primera vez entró desnutrido y se recuperó. La segunda vez, ya no volvieron a buscarle. Tenía chip, pero le abandonaron, así que pusieron a sus propietarios la correspondiente sanción. Lleva un año y medio en las instalaciones. Tiene un carácter muy juguetón y le encanta bañarse en ríos, piscinas y la playa.

ROSALÍA. 8 años. Hembra. Pastor vasco. Lleva un mes viviendo en la perrera. Fue encontrada un día después que su hijo en la rotonda de Ibarsusi, con las almohadillas destrozadas de buscarle. Busca hogar para ella y para su hijo. Se cree que ha sido mal atendida, porque no reclama cariño, solo el de Neruda.

SELMA. 2 años y pico. Hembra. Pitbull. Reside desde hace un año en las instalaciones. Fue confiscada a su propietario porque llevaba un chip con los datos en blanco y no tenía licencia municipal. «Es super buena, solo quiere mimos». Necesita licencia PPP.

VILAS. 6 años. Macho. Cruce de villano de Las Encartaciones. Vive en Artxanda desde finales de 2014. Estuvo varios días deambulando por la carretera entre Otxarkoaga y Santo Domingo hasta que pudo ser capturado por la Policía. No tenía chip. Se sospecha que fue maltratado. Es un perro muy limpio, pero para una persona que tenga paciencia. Una vez se escapó a la altura del Txakoli Simón y emprendió el regreso a la perrera, que considera su casa.

SUE. 14 años. Macho. Cruce de perro Alaska Malamuten. Lleva dos meses en las instalaciones. Su dueño legítimo la dejó en la puerta de un caserío de Barakaldo, donde residió muchos años. Un día se asustó y se desorientó porque está «senil». Alguien la cogió y la trajo a La Peña. Tenía el chip de su anterior dueño, pero no se había hecho el cambio de titularidad. La familia la localizó un mes después de que se perdiera, y la recuperó. Pero no se adaptaba, estaba triste y no quería comer, así que decidieron devolverle a la perrera. Necesita estar con una familia que esté pendiente de él y que le cuide sus últimos años.