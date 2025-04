«Los camiones de Bomberos no regresan al parque. Van de un sitio a otro» Los parques de Bilbao y de la Diputación de Bizkaia realizan más de cien salidas por el apagón en apenas dos horas, en su mayoría por personas atrapadas en ascensores

«Esto es un no parar. Estamos desbordados. Las bombas (los camiones) no vuelven al parque. Van de un sitio a otro directamente». La sirena ... no deja de sonar en el principal parque municipal de Bomberos de Bilbao, en el barrio de Miribilla. El servicio de extinción de incendios ha sido el más afectado en el mundo de las emergencias por el apagón masivo, especialmente por las numerosas personas que han quedado atrapadas en ascensores al apagarse el fluido eléctrico.

Desde las doce y media del mediodía, cuando se ha ido la luz de forma repentina y en apenas dos horas, los Bomberos de Bilbao han realizado 51 salidas, en su mayoría para rescatar a vecinos que no podían salir de los elevadores de sus bloques de viviendas, comercios o empresas en distintos puntos de la capital vizcaína, indican fuentes del área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Bilbao. También han tenido que atender un intento autolítico en pleno centro de la ciudad, en la calle Colón de Larreategi, y un conato de incendio. «Hemos acudido a todo lo que hemos podido», decían. Por su parte, los Bomberos de la Diputación vizcaína han tenido 44 avisos hasta las dos y media de la tarde y otros doce hasta las cuatro. También, en su mayoría han sido debidos a ascensores que no funcionaban, aunque también han tenido que portear «a personas con dependencia o discapacidad para ayudarlas a retornar a sus domicilios», informa una portavoz del área de Acción Social y Bomberos de la institución foral. Los parques forales que han estado realizando salidas de manera continuada han sido los de Urioste, que cubre la margen izquierda, y el de Artaza, en la margen derecha. «Quedarse sin oxígeno» Un supuesto incendio en Petronor, que ha generado una gran alarma social por la humareda negra visible a varios kilómetros de distancia, también ha movilizado a varias dotaciones del parque de Bomberos de Urioste, el más cercano a Muskiz, pero finalmente no han tenido que intervenir y se han dado la vuelta en mitad de la salida. «La gente se pone muy nerviosa sin luz. Llaman porque tienen miedo de que se van a ahogar, porque creen que se van a quedar sin oxígeno», explica un bombero. Una de sus funciones es la de tranquilizar a los ciudadanos. «Cuando estás en casa encerrado, ¿a qué no te quedas sin aire?», intentan razonar. Son las tres y media de la tarde vuelve a sonar la alarma en Miribilla. Hace ya un tiempo que ha empezado a volver la luz de forma paulatina en Bilbao, pero las consecuencias del apagón continúan. «¡Rescate de una persona en la calle Gabriel Aresti!», anuncia la megafonía. Uno de los grupos de bomberos se acababa de subir a las autobombas para acudir a un aviso por suicidio, mientras el responsable del parque ordena a otros: «¡Id a comer algo rápido!» para seguir atendiendo los avisos de una de las guardias más ajetreadas que se recuerdan. Han tenido que pedir refuerzos a otros compañeros que libraban y pese al exceso de efectivos no dan abasto. En una pizarra blanca, el oficial y el sargento han marcado las salidas y qué bombero debe acudir a cada una.

