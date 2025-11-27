Un camino duro, pero gratificante

Juncal Munduate Jueves, 27 de noviembre 2025, 02:01 | Actualizado 02:29h. Comenta Compartir

¿A quién no se le ha ocurrido alguna vez una brillante idea de negocio que nunca ha llegado poner en marcha? Emprender es una palabra que, sobre todo en los inicios, impone y genera muchas dudas y miedos. Escuchar las historias de personas que se han lanzado a la aventura, sin embargo, puede contribuir a paliar esos temores y despertar la curiosidad en muchos jóvenes que estén comenzando a barajar la posibilidad de explorar su potencial innovador. Con ese espíritu motivador se celebró ayer la primera edición de Gaztekinn Bilbao, donde 250 alumnos de ESO, Bachillerato y distintos ciclos formativos conocieron los recorridos profesionales de tres emprendedores vizcaínos que han logrado consolidar sus proyectos en ámbitos muy distintos. La cita, organizada por EL CORREO con el apoyo del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco, tuvo lugar en San Mamés, un escenario pensado para captar la atención de los estudiantes desde primera hora, incluidos los más escépticos.

«Algunos tendréis claro cuál es vuestro futuro, otros aún estaréis pensando en ello, pero este es un buen momento para reflexionar», subrayó el consejero Javier Hurtado al inaugurar la jornada. Acto seguido dio paso a los verdaderos protagonistas. David Cervera, creador de una empresa de serigrafía; Mikel Otero, fundador de Black Label, un innovador taller de hamburguesas; y Azucena Ordoñez, responsable del atelier de calzado Lily&you, compartieron sus historias sin filtros, detallando errores, aprendizajes, momentos duros y satisfacciones que implica emprender a escala local. «Vosotros sois el presente y el futuro de nuestra sociedad», les exhortó Hurtado, «y también del futuro de nuestro sector comercial», que el Departamento apoya con diferentes programas al emprendizaje y a la supervivencia de los comercios vascos.

El consejero no ocultó la realidad: «el sector comercial está en transformación», admitió, pero les invitó a comprobar que «tiene mucho futuro». «Ahora mismo -ejemplificó- conviven hasta cinco generaciones que compramos y actuamos en el comercio de forma muy diferente. Vosotros sois una nueva que se ha incorporado directamente al mundo digital, que realiza compras tanto online como offline y que vais a ser el futuro de nuestro sector», les dijo, tras remarcar la importacia de construir un comercio «local, que paga sus impuestos aquí y que genera vida en nuestros pueblos y ciudades».

A diferencia de algunos alumnos presentes, procedentes de grados universitarios y ciclos vinculados al marketing o al comercio, David Cervera no tenía formación ni conocimientos previos cuando decidió poner en marcha Dreamzone, su marca de ropa y taller de serigrafía en Barakaldo. Antes había pasado por oficios muy distintos -camionero, carrocero, chapista-, siempre dentro del metal. «Empecé con dos amigos. Todos trabajábamos, pero al salir quedábamos para ir avanzando. No teníamos mucho tiempo, pero sí ilusión», recuerda. Mikel Otero vivió un proceso parecido. Su trayectoria tampoco tenía nada que ver con la gastronomía: trabajaba en un bufete de abogados. «Cuando decidí emprender intenté rodearme de personas que supieran más que yo», relató. Encontró a un socio que equilibraba su carácter -necesitaba a alguien más realista, admite- y juntos se lanzaron a la aventura de abrir Black Label.

Aunque más allá de los logros, Otero quiso compartir los errores y los consejos que le habría gustado escuchar cuando comenzó. Uno de ellos coincidía con la experiencia de David, la importancia de contar con una base económica sólida. El tema generó inquietud entre los asistentes. En el turno de preguntas una alumna se animó a tomar el micrófono y poner en palabras lo que a muchos les estaba rondando la cabeza: «¿Cómo vamos a emprender si no venimos de familias con recursos?». Los ponentes evitaron el eufemismo. «Yo vengo de una familia obrera, de vivir al día. Capitalicé el paro y lo invertí todo. Podía haber salido mal», confesó Cervera.

Azucena Ordoñez también reconoció haberse «jugado todo a una carta». Aunque era la única con experiencia previa en el sector, sabía que abrir su propio atelier suponía asumir riesgos importantes. A pesar de que su caso es distinto, ella tampoco tuvo un camino sencillo. Lily&you nació después de años de formación y trabajos en el sector de la moda, pero también de decisiones vitales arriesgadas. Apasionada del diseño desde niña, siempre imaginó su futuro ligado a la creatividad. Sus padres, sin embargo, le insistieron en estudiar una carrera «de respaldo» antes de dedicarse a la moda. Cumplió el trato. Terminó Magisterio y después se mudó a Barcelona para cursar un máster. Fue dependienta, asesora de imagen y trabajó para grandes firmas antes de apostar de lleno por su propio proyecto. «Durante años nos han enseñado que el éxito es estudiar y conseguir un buen empleo. Y está bien, pero no es la única vía», adelantó Ainhoa García, presentadora del evento, a los alumnos.

«Emprender no es inventar la rueda, muchas veces es reinventar algo que ya existe, actualizarlo», insistió el consejero. «Siempre he tenido un montón de ideas, pero lo más complicado al final es aplicarlas», admite. Aun así, los tres coinciden en lo mismo: sin constancia no se llega a ninguna parte. «Aquí nadie te regala nada», sentencia Ordoñez. Ella lo sabe bien, comenzó sola en el negocio y sigue llevando la mayor parte del trabajo por su cuenta: la gestión de redes sociales, la contabilidad... «No es fácil, pero merece la pena».

Ampliar «Disfrutamos mucho impulsando a artistas locales» A David Cervera siempre le rondó la idea de crear su propio proyecto. Hace siete años cumplió ese objetivo y abrió en Barakaldo su propia marca de ropa junto a un taller de serigrafía. DreamZone no es una tienda convencional, sino un espacio concebido para «generar comunidad». Además de atender encargos de diseño textil, David y su equipo se han especializado en acompañar el lanzamiento de marcas emergentes. «Colaboramos con artistas locales, tatuadores… y disfrutamos mucho ayudándoles a dar impulso a sus iniciativas», explica.

Ampliar «En cada zapato hay una historia personal y mucha ilusión» El negocio de Azucena Ordoñez tiene una esencia singular. Frente a la producción masiva que domina el sector de la moda, decidió apostar por un ritmo pausado y reivindicar la artesanía como un valor en sí mismo. Hace cuatro años fundó Lily&you, un atelier de calzado donde confecciona zapatos a la medida y gusto de cada clienta. También diseña colecciones propias, aunque su mayor satisfacción proviene del trato cercano y personalizado con quienes confían en su buen hacer. «La mayoría son novias e invitadas, cada una con su historia», señala.

Ampliar «Hacemos hamburguesas con producto de primera» Black Label es ya mucho más que un taller de hamburguesas. Desde que abrió sus puertas hace una década, Mikel Otero y su socio no han dejado de reinventarse. Además de elaborar recetas con carnes de primera calidad, han incorporado a su local, situado en el Casco Viejo de Bilbao, una amplia oferta de vinos y cervezas que complementa su oferta gastronómica. Su próximo desafío es ampliar su presencia dentro de la provincia e incluso a nivel estatal. «Queremos ser capaces de producir más, pero sin renunciar a la calidad del producto», afirma Otero.

