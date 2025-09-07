Cambio radical del tiempo en Bizkaia para la próxima semana

Gabriel Cuesta Domingo, 7 de septiembre 2025, 10:51 Compartir

Del bañador al paraguas. Bizkaia se prepara para un cambio radical del tiempo esta próxima semana. El calor del fin de semana dará paso a un frente frío que desplomará los termómetros diez grados en tan solo 24 horas. De los 28 que Euskalmet estima este domingo de máxima a los 18 previstos para un lluvioso lunes. Nada que ver.

A pesar del bochorno que se vive estas horas, con temperaturas que rozan los 30 grados a pesar de las nubes que cubren el cielo, el panorama será bien distinto el lunes. Se percibe que el ambiente va a virar. Los cielos permanecerán el lunes cubiertos, pero con precipitaciones débiles a lo largo de una jornada que será fresca, con el mercurio por debajo de los 20 grados.

Todo apunta a que el resto de la próxima semana el ambiente será otoñal. Con temperaturas moderadas y lluvia ocasiona. El martes, por ejemplo, será más de lo mismo. Al menos, a primera hora. Euskalmet estima que «durante la tarde disminuirá la nubosidad, tendiendo a quedar poco o parcialmente nuboso». La lluvia, también débil, remitirá a la tarde.

Calor sofocante

La predicción nada tiene que ver con lo vivido este sábado en Bizkaia. En el territorio se sudó la gota gorda en un día muy muy caluroso, según recogieron los datos de las estaciones de Euskalmet. Fue uno de los últimos coletazos del verano, con temperaturas muy altas. El mercurio alcanzó los 36 grados en una jornada soleada, sin apenas nubes, que recordó a los días más asfixiantes de agosto.

Los termómetros registraron valores altísimos pasadas las 16:00 horas. Las estaciones meteorológicas de Euskalmet en Sopuerta (36,7), Sodupe (36,9) y Amoroto (36,9) alcanzaron la temperatura más alta de la jornada, por encima de los 36 grados. Salvo excepciones contadas, todo el territorio ha sudado por encima de los 30 grados.

En Bilbao, se superaron los 34 grados en la estación de Zorroza. Algunos termómetros en la calle mostraron valores muy superiores. Por ejemplo, el de Moyua marcaba 39. Es algo habitual, sobre todo si están expuestos al sol, pero cuya precisión es notablemente inferior a la de la estaciones meteorológicas de Euskalmet. En Sondika, Mungia, Muxika, Trapagaran, Balmaseda y Galdakao se sudó con 35 grados. Y también con 34 en Orozko, Zalla, Arrigorriaga, Iurreta, Igorre, Turtzioz y Getxo.

