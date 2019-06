«Las cámaras no solucionarán los problemas de San Francisco», dice una de las asociaciones de vecinos del barrio Una cámara de vigilancia en San Francisco. / Fernando Gómez La coordinadora de grupos de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala asegura que los vecinos «no queremos sentirnos vigilados» y reclama más recursos sociales en el barrio y un plan integral, la única receta, a su juicio, que puede paliar la marginalidad EVA MOLANO Martes, 18 junio 2019, 15:01

De nuevo, una decisión municipal vuelve a generar división vecinal en San Francisco. La semana pasada, el Ayuntamiento de Bilbao anunciaba que iba a destinar 269.000 euros a la sustitución de las actuales cámaras del barrio por nuevos aparatos de alta resolución y a la ampliación del ámbito de videovigilancia de la zona. La instalación de los dispositivos ya está en licitación y la Asociación de Vecinos San Fran Auzokideak, nacida para denunciar la delincuencia en el barrio, aplaudió la medida, prometida por el exedil Tomás del Hierro el 23 de noviembre, y urgió a su inmediata puesta en marcha.

Este martes, la histórica coordinadora de grupos de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala, ha denunciado que las cámaras no solucionarán la situación de marginalidad de estos barrios. Esta agrupación asegura que los abordajes estrictamente policiales y punitivos no han solucionado los problemas de fondo del barrio y que por ello, son recurrentes estas situaciones de incremento de los hechos delictivos. «Este tipo de medidas no hacen en el fondo sino esconder los problemas, enmascararlos, confundirlos… Medidas de un alto coste económico y de muy poca eficacia social para los problemas que soportamos en nuestros barrios. Las cámaras de vigilancia tal vez tranquilizarán a determinados sectores políticos, mediáticos, sociales e incluso a una parte del vecindario, pero ¿alguien cree que contribuirán a solucionar las complejas situaciones que realmente existen en nuestro entorno?», se preguntan estos vecinos.

Además, la coordinadora ha criticado que las cámaras «vulneran la libertad y la privacidad de las personas. Quienes vivimos, trabajamos, nos organizamos, disfrutamos de nuestro ocio… en nuestros barrios, no queremos ser vigilados constantemente. Tenemos derecho a nuestra intimidad en medio de una comunidad que no puede coartar la libertad de las personas, sino que debe potenciar la interrelación y la convivencia positiva», han manifestado.

Más recursos socio-educativos

Por ello, la coordinadora ha aprovechado para reiterar su denuncia de la situación de pobreza, exclusión social y abandono institucional de los barrios, en cuyo contexto «se producen, en determinadas coyunturas, situaciones de conflictividad social, aumento de determinados comportamientos delictivos y la generación de un clima de inseguridad por parte del vecindario». Por ello, reclaman actuaciones que acaben con la situación de pobreza y mejoren sustancialmente las condiciones de vida de todas las personas que habitan los barrios.

A su juicio, la situación requiere de una intervención integral, interinstitucional (liderada por el Ayuntamiento de Bilbao, pero con la intervención activa de Diputación y Gobierno Vasco), participativa (con el concurso de las organizaciones sociales y el vecindario de los propios barrios) y con los recursos necesarios. Según aseguran, «hoy no existe un plan especial de estas características. Y ahora que se inicia una nueva legislatura municipal y foral insistimos en la necesidad de poner en marcha con urgencia una intervención». Por ejemplo, piden el aumento de los recursos socio-educativos: personal educador de calle, centros de día, intermediación para la formación y el empleo, vivienda... Por ejemplo, creen de vital importancia ayudar a los jóvenes, que en muchos casos están tutelados por la Diputación. «Es necesario reforzar los esfuerzos para intervenir con las personas jóvenes que se encuentran en situación de desprotección y abandono y que son, algunas de ellas, quienes cometen determinados actos delictivos o de alternación de la convivencia. Se debe aportar alternativas e itinerarios de inclusión social que resulten efectivos».