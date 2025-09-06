El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La playa de Bakio ha estado este sábado hasta los topes. Maika Salguero

El calor lleva a miles de vizcaínos a pasar «un día de playa perfecto»

Arenales como Ereaga, Bakio, Atxabiribil y Gorliz registran niveles altos de ocupación en un día de alerta amarilla por altas temperaturas

Julio Arrieta

Julio Arrieta

Sábado, 6 de septiembre 2025, 18:04

El concepto de verano es relativo. Astronómicamente, la estación concluye con el equinoccio de otoño, que suele ser el 22 o 23 de septiembre. Este ... año, ocurrirá el 22 de septiembre a las 20.19 UTC (22.19 hora local). Pero meteorológicamente, el verano se fue el pasado lunes. Para fines estadísticos y climáticos, el otoño llega el 1 de septiembre. Esto se debe a que los datos meteorológicos se agrupan en meses completos, y septiembre marca el inicio de la temporada otoñal en términos de patrones climáticos. Así que, según se mire, este sábado ha sido verano pero no lo ha sido. Aunque desde luego sí que lo ha sido para las miles de personas que han llenado las playas vizcaínas. Arenales como los de Ereaga, Atxabiribil, en Sopela, Gorliz y Bakio han registrado niveles altos de ocupación, porque, como decía un bañista mañanero en Getxo, «es un día perfecto de playa».

