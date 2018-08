La ola de calor se extiende hasta el martes y dará paso a una fuerte caída de los termómetros El día más cálido del año provocó ayer que los 'fingers' de Loiu, con el sistema de climatización fuera de servicio, llegaran hasta los 41 grados XABIER GARMENDIA Sábado, 4 agosto 2018, 01:35

Es como si pusiéramos a cocer unos huevos dentro de una olla. Si los dejamos al aire, el proceso tarda; en cambio, si los cubrimos, el tiempo de cocinado será menor porque el vapor no se escapa. Algo parecido ocurre estos días con el tiempo. Una especie de tapa invisible -dicen los expertos- se ha posado sobre Bizkaia y hace que el calor se concentre sin margen para huir de él. La primera gran ola cálida del verano provocó ayer la jornada más asfixiante del año hasta el momento con máximas de 34 grados y no dará tregua en los próximos días. De hecho, se extenderá hasta el martes, cuando los mercurios volverán a alcanzar las cotas de ayer o incluso más. El respiro no llegará finalmente hasta el miércoles, cuando se producirá un abrupto descenso en los termómetros.

La prolongación del episodio de calor no se debe a la llegada de una nueva ola, sino a la circulación del mismo aire cálido procedente del Sáhara. «La masa se va a ir desplazando hacia el oeste durante el fin de semana, pero volverá el lunes», indica el jefe de estudios y desarrollo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Euskadi, Iñigo Caballero. Ese retorno provocará un nuevo aumento de las temperaturas, que podrían escalar hasta los 38 grados en zonas del interior. Sin embargo, el miércoles se producirá «un final violento: un descenso térmico acusado, un cambio brusco del viento y precipitaciones al menos moderadas». La radical bajada de los mercurios podría ser de 12 grados de un día a otro.

La primera ola de calor del verano se marchará definitivamente sin traspasar la barrera de los 40 grados. «Eso solo podría ocurrir recién entrada la ola y si se junta con viento sur, algo que no va a pasar», detalla Caballero. Además, las previsiones no contemplan la llegada de otra masa de aire tan cálido durante al menos las próximas dos semanas. «Es difícil saber si vendrá una ola parecida más allá de ese plazo. Mientras tanto, volveremos a los registros habituales con temperaturas mucho más suaves y precipitaciones algo frecuentes».

Consejos para combatir las altas temperaturas

Para que estas altas temperaturas no afecten a la salud y se pueda disfrutar de un verano en buenas condiciones, las autoridades sanitarias advierten del riesgo que pueden correr con el aumento de los termómetros los niños menores de 4 años, las personas mayores de 65 y, en particular, los mayores de 80 (especialmente si viven solas o son dependientes, porque al envejecer se pierde la sensación de sed, haciendo que las personas no se hidraten bien). También quienes poseen dificultades de comprensión, orientación y poca autonomía, así como quienes consumen alcohol u otro tipo de drogas.

Un grupo de personas reposa tumbado en el parque de Doña Casilda, bajo el intenso calor. / Mitxel Atrio

Asami Díez, técnico de Cruz Roja Bizkaia, señala que desde Pausoka, centro de recursos para personas mayores, «llaman diariamente a los colectivos más vulnerables independientemente de que haga un día muy soleado o no desde que comenzó el verano», para darles recomendaciones acerca de cómo afrontar la ola de calor. Una serie de consejos que difunden también a través de sus redes sociales y su página web y que forman la campaña 'Yo me protejo ante el calor'. Díez añade que en las playas también hacen talleres de primeros auxilios y dan una serie de consejos preventivos a las personas que se acercan.

Con el objetivo de evitar sobresaltos, exponen diversas recomendaciones básicas para superar los días de calor extremo que sacuden Bizkaia:

En el hogar

- Si posee aparatos de aire acondicionado, mantenga cerradas las puertas y ventanas. Estos refrigeran el aire, manteniendo una temperatura y humedad constantes en un recinto aislado.

- Baje las persianas, toldos, cortinas. Evitando que el sol entre directamente.

- Intente refrescarse de forma continua; desde darse una ducha o un baño, hasta mojarse la cabeza o la nuca.

- Use ropa ligera, holgada y que deje transpirar. Utilice un calzado, fresco, cómodo y que transpire.

- Haga comidas ligeras que ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor. Es conveniente que incluyan zumos, cremas y sopas frías, infusiones, frutas, ensaladas o verduras, salvo que exista una contraindicación que impida tomarlo.

Una mujer se refresca en un día de mucho calor en Bilbao. / El Correo

En el exterior

- Permanezca el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados, y refrésquese cada vez que lo necesite.

- Procure reducir la actividad física y evitar practicar deportes al aire libre en las horas más calurosas (de 12.00 a 17.00).

- Beba agua o líquidos con frecuencia, aunque no sienta sed y con independencia de la actividad física que realice.

- No abuse de las bebidas con cafeína, alcohol o grandes cantidades de azúcar, ya que pueden hacer perder más líquido corporal.

- Protejase la cabeza con un gorro o sombrero, así como los ojos (utilizar unas lentes que tengan protección frente a los rayos ultravioleta).

- Utilice una protección solar adecuada cuando se exponga al sol; aplíquesela 30 minutos antes de salir de casa y renuévela regularmente.

- Evite el uso de productos sensibilizantes como los perfumes alcoholicos.

- Si se lanza al agua, compruebe la profundidad de la zona y láncese con los brazos extendidos; tome precauciones como mojarse las muñecas y la nuca.

Niños y jóvenes se refrescan en la fuente frente al Guggenheim, durante la ola de calor en Bilbao. / Jordi Alemany

En el automóvil

- Nunca deje a ninguna persona en un vehículo estacionado y cerrado (especialmente a niños, ancianos o enfermos crónicos).

- Si viaja con personas vulnerables preste especial atención a los cambios bruscos de temperatura que se producen al entrar y salir del vehículo y que pueden afectar a los pasajeros del mismo. Tomando las precauciones necesarias, aumente progresivamente la temperatura del interior del mismo.