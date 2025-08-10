El calor empieza a apretar en Bizkaia: 34 grados en Balmaseda, 33 en Sodupe, 32 en Galdakao, 31 en Bilbao...

El calor ya aprieta en Bizkaia. La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, tiene activado el aviso amarillo por temperaturas «extremas» hasta mañana lunes y tras ... una mañana agradable el mercurio empieza a elevarse considerablemente. Algunas estaciones meteorológicas ya están registrando temperaturas especialmente altas, como es el caso de Trucíos (32), Sodupe (34), Balmaseda (33) o Galdakao con más de 32 grados. En Bilbao se superan ya los 31. Las previsiones indican que lo peor de la jornada se vivirá durante la tarde.

El calor ha empezado a apretar a partir de las 11.30. A esa hora muchas familias han empezado a llenar el césped de las piscinas municipales, como la de Txurdinaga. «Hoy toca día de piscina para refrescarse y luego a casa. Hemos notado que las temperaturas eran altas desde por la mañana», comentaba una familia que se iba a dar un baño. Las sombras juegan un papel importante para que los ciudadanos se resguarden del sol. Muchos también han optado por aliviar el bochorno tomando algo en las terrazas con el abanico en mano. Esta mañana, Miguel Ángel Rodríguez, bilbaíno, descansaba en un banco a la sombra con la gorra y las gafas de sol puestas. «Lo mejor del sol es la sombra», decía. Y, probablemente, la misma opinión comparten la mayoría de vecinos que se refugiaban bajo los árboles o se refrescaban en las fuentes de la ciudad.

Como era de esperar, las playas están a rebosar estos días, pero también los parques, donde personas mayores y familias enteras han pasado la mañana. La zona 'splash' del parque de Etxebarria, por ejemplo, estaba a tope este mediodía. Los más pequeños se refrescaban con el agua que salía de las fuentes, ubicadas en la zona infantil. «Hemos venido a los chorros para refrescarnos. Hace mucho calor, estamos deseando que llegue la lluvia para que nos dé un poco de tregua», comentaba Guadalupe Ortiz, que ha ido al parque con su hijo pequeño.

A pesar de que en Bizkaia el calor asfixiante se ha empezado a percibir sobre todo hoy, en el resto de España las altas temperaturas se han dejado notar desde hace casi una semana. La Aemet ha extendido el aviso por ola de calor hasta al menos el miércoles 13 de agosto en todo el país excepto en el área cantábrica, con máximas de hasta 43 grados. Ante este episodio de temperaturas extremas, el Ayuntamiento de Bilbao incide en la importancia de adoptar medidas para proteger a la población de sus efectos, sobre todo a la más vulnerable, como es el caso de los niños, mayores o personas con patologías.

Para ello, ha habilitado refugios climáticos para que la ciudadanía se ponga a resguardo. Son 131: de ellos, 65 interiores y 66 exteriores. Además, el 96% de los bilbaínos se encuentra a menos de 300 metros de alguno. Se trata de edificios refrigerados que disponen de agua y zonas de estancia en las que refrescarse. De hecho, Bilbao es la segunda capital de España con más refugios climáticos. Es un referente en cuestiones de este tipo y solo Barcelona tiene un servicio mayor, con más de 400, según un informe de Greenpeace que se publicó hace unos días.