María de Maintenant

El calor empieza a apretar en Bizkaia: 34 grados en Balmaseda, 33 en Sodupe, 32 en Galdakao, 31 en Bilbao...

Euskalmet ha activado el aviso amarillo por temperaturas «extremas» hasta mañana

Domingo, 10 de agosto 2025, 14:07

El calor ya aprieta en Bizkaia. La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, tiene activado el aviso amarillo por temperaturas «extremas» hasta mañana lunes y tras ... una mañana agradable el mercurio empieza a elevarse considerablemente. Algunas estaciones meteorológicas ya están registrando temperaturas especialmente altas, como es el caso de Trucíos (32), Sodupe (34), Balmaseda (33) o Galdakao con más de 32 grados. En Bilbao se superan ya los 31. Las previsiones indican que lo peor de la jornada se vivirá durante la tarde.

