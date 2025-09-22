El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Nuevo aspecto de la calle.

La calle Luis Briñas da por concluida su reforma tras una inversión de 2,5 millones

Aburto visita la calle que ha ganado un bidegorri, zonas verdes y aceras más anchas

Luis López

Luis López

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:12

La calle Luis Briñas tiene nueva cara tras una inversión de 2,5 millones de euros y este lunes se acercó el alcalde, Juan Mari ... Aburto, para darle protagonismo a la reforma. Recordó el primer edil su estado anterior, con «unas aceras muy estrechas y muy poco espacio para los peatones» en un entorno «de tránsito importante ya que estamos junto a la estación Intermodal». Por eso se ha llevado a cabo esta obra, con la que se ha ganado «espacio para peatones ensanchando aceras», también se ha mejorado el mobiliario urbano, se han ganado «zonas verdes con pequeños parterres», un bidegorri y se ha aprovechado para «mejorar las redes tanto de agua como de alumbrado».

