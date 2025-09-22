La calle Luis Briñas da por concluida su reforma tras una inversión de 2,5 millones

La calle Luis Briñas tiene nueva cara tras una inversión de 2,5 millones de euros y este lunes se acercó el alcalde, Juan Mari ... Aburto, para darle protagonismo a la reforma. Recordó el primer edil su estado anterior, con «unas aceras muy estrechas y muy poco espacio para los peatones» en un entorno «de tránsito importante ya que estamos junto a la estación Intermodal». Por eso se ha llevado a cabo esta obra, con la que se ha ganado «espacio para peatones ensanchando aceras», también se ha mejorado el mobiliario urbano, se han ganado «zonas verdes con pequeños parterres», un bidegorri y se ha aprovechado para «mejorar las redes tanto de agua como de alumbrado».

Las obras de reurbanización de la calle Luis Briñas han finalizado este verano, hace escasas semanas, después de que se desarrollasen en dos tramos diferenciados. El primero es entre Alameda Urquijo y Avenida Zunzunegui, es decir, el entorno de la Escuela de Ingeniería. Este tramo contaba con tres carriles de dirección única, dos bandas de aparcamiento en batería y aceras estrechas. Como resultado de la obra ejecutada, el Ayuntamiento ha renovado la pavimentación en ambas aceras y las ha ensanchado –hasta los 5,30 metros la impar y 4,10 metros la par–, ha sustituido todas las redes de servicios por otras nuevas, ha redistribuido la zona de aparcamientos –pasando de aparcamientos en batería en ambas aceras a una en línea en la acera de los números impares–, y se ha generado un bidegorri junto a la Escuela de Ingeniería para poder unir los tramos anteriormente ejecutados en la calle Luis Briñas.

Asimismo, se han renovado redes de aguas y alumbrado, acondicionado los semáforos, modernizado todo el mobiliario urbano y generado nuevos espacios verdes en parterre con la plantación de nuevas especies junto al bordillo, de tal forma, que los nuevos árboles tengan más espacio para su crecimiento. La especie elegida para estos parterres ha sido la parrotia pérsica, un árbol caduco que puede alcanzar los quince metros de altura.

La segunda fase del proyecto de reurbanización de Luis Briñas ha abarcado la calzada de la calle en el tramo entre Pérez Galdós y Autonomía, la acera de los portales impares y el último tramo de la acera de los portales pares entre Zankoeta y Autonomía.

En este tramo se han adecuado los carriles de circulación, que han pasado de tres a dos. Lo que ha permitido ensanchar las aceras hasta los 7,15 metros (en la acera impar, entre General Eguia y Pérez Galdós) y los 4,60 metros (entre General Eguia y Autonomía), así como reordenar la zona de aparcamientos.

Se han renovado igualmente las redes de servicios y los firmes y pavimentos en la línea estética del conjunto de la calle, se han sustituido las redes de servicios municipales por otras nuevas y se ha instalado nuevo mobiliario urbano y jardineras –en las que se ha plantado olivilla, un arbusto de hoja perenne de carácter ornamental–.