Varias clientas toman unas consumiciones en la Plaza Nueva. Yvonne Iturgaiz

No hay café para todos en la Plaza Nueva

Las dificultades para degustar un café en el epicentro del turismo bilbaíno supone un trago amargo. Muchos hosteleros priorizan las terrazas para las comidas

Luis Gómez

Luis Gómez

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:51

Tomar un café en la Plaza Nueva de Bilbao se ha convertido en una misión casi imposible. Hay bares y restaurantes que priorizan sus terrazas ... para las comidas. Otros, como el Charly, apagan la cafetera en los meses de verano y no la vuelven a encender hasta el invierno, cuando el establecimiento recupera los clientes «habituales» y desciende el número de turistas. Nuno, el camarero lisboeta del Jam Toki, especializado en embutidos, quesos «y todo tipo de aperitivos», presume de trabajar en el único local que carece de cafeteras. «No tenemos espacio para ellas porque el bar es muy pequeñito», esgrime.

