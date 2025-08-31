El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Muere una mujer de 33 años en un accidente entre dos turismos en Lemoa

Cae a un parque infantil de Sondika un camión de bomberos del aeropuerto

El vehículo se ha precipitado por una ladera por causas que se desconocen, pero el incidente no ha causado heridos

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Domingo, 31 de agosto 2025, 11:18

Una camión de los bomberos del aeropuerto de Bilbao se ha precipitado este domingo por una ladera en Sondika y ha caído a un parque infantil. Según han informado fuentes del Departamento vasco de Seguridad, el incidente ha tenido lugar pasadas las seis de la mañana y no ha dejado heridos.

El vehículo, que gestiona AENA, ha quedado volcado en un área de juegos de la localidad vizcaína que linda con los terrenos de la terminal de carga, ubicada en el antiguo aeródromo de Sondika. Por causas que se desconocen, el camión ha caído por un desnivel y ha quedado volcado sobre el césped.

A consecuencia del accidente, el camión se ha llevado por delante un trozo de muro. Los hechos han ocurrido a las 6.20 horas. Al no tratarse de una carretera de tránsito, no ha causado tampoco problemas de circulación. En estos momentos, una grúa de grandes dimensiones ha comenzado a retirar el vehículo.

