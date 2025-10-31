El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La denuncia por el robo de dos bolsos en un pub de Bilbao acaba con una banda especializada en estafas bancarias

La Policía Municipal cree que el grupo habría estafado más de 40.000 euros a diferentes víctimas

A. Mateos

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:17

Comenta

La Policía Municipal de Bilbao culminó el pasado 25 de octubre una investigación contra una banda especializada en estafas bancarias, que operaba en la capital vizcaína y el resto de la provincia, con la detención de una mujer y la identificación de dos hombres. Los investigadores estiman que los presuntos autores habrían estafado más de 40.000 euros a diferentes víctimas a lo largo de este año.

El operativo arrancó por sorpresa en septiembre, tras la denuncia por el robo de dos bolsos en un pub del centro de Bilbao. Las víctimas denunciaron los hechos y una de ellas logró identificar a un hombre y una mujer como presuntos autores cuando se cruzó con ellos de manera fortuita en la vía pública. Él logró escapar, pero los agentes identificaron a la mujer. A esta última se le intervino un teléfono móvil que resultó pertenecer a una de las denunciantes.

Días después, las víctimas detectaron movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias. En uno de los casos, una de las denunciantes sufrió la retirada de más de 3.900 euros, y en otro, un reintegro de 2.000 euros en una sucursal diferente, ambos mediante la suplantación de identidad.

El pasado 8 de octubre, una mujer acompañada por un hombre fue sorprendida intentando realizar una nueva extracción de efectivo con un DNI que no le pertenecía. Los agentes la identificaron como presunta autora de las estafas gracias a las grabaciones de diferentes entidades bancarias que confirmaron su implicación en varios de los fraudes cometidos mediante este mismo modus operandi. Estas imágenes permitieron relacionar estos hechos con otras estafas similares registradas durante este año en Bizkaia.

La investigación, llevada a cabo por la Inspección de Criminalística de la Policía Municipal de Bilbao, determinó que el grupo actuaba de forma organizada y con un alto grado de especialización. Combinaban el robo de bolsos con el uso posterior de la documentación sustraída para suplantar a las víctimas y vaciar sus cuentas bancarias. Mostraban una planificación meticulosa y una notable capacidad para eludir los controles de seguridad bancaria, actuando en diferentes municipios y eligiendo metódicamente a sus víctimas en base a su apariencia física para poder realizar las suplantaciones de identidad.

El dispositivo policial culminó el pasado sábado con la detención de una de las implicadas, acusada de delitos de estafa bancaria y usurpación de identidad, y con la identificación de los otros dos miembros de este grupo.

