Directo Brno-Bilbao Basket, en directo

Buscan a una menor de 14 años desaparecida en Bizkaia desde el 26 de agosto

La adolescente se llama Vanesa y necesita medicación

I. Juez

Martes, 21 de octubre 2025, 18:16

Desaparición de una adolescente en Bizkaia. Se busca a una menor de 14 años a la que se le perdió la pista en Maruri-Jatabe el pasado 26 de agosto, según ha alertado el Ministerio del Interior.

La joven desaparecida responde al nombre de Vanesa D. y tiene una constitución delgada. Mide 1.55 metros de altura, pesa 60 kilos, tiene los ojos de color marrón y el pelo de color negro. Asimismo, en el cartel compartido en redes sociales por las autoridades se asegura que la adolescente precisa medicación.

