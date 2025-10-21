Buscan a una menor de 14 años desaparecida en Bizkaia desde el 26 de agosto
La adolescente se llama Vanesa y necesita medicación
I. Juez
Martes, 21 de octubre 2025, 18:16
Desaparición de una adolescente en Bizkaia. Se busca a una menor de 14 años a la que se le perdió la pista en Maruri-Jatabe el pasado 26 de agosto, según ha alertado el Ministerio del Interior.
⚠️🚺MENOR DESAPARECIDA🚺⚠️— CNDES (@cndes_oficial) October 21, 2025
❌Necesita Medicación❌
Edad 14 años
🧐Última localización #MaruriJatabeVizcaya.
Si crees haberla visto 📩https://t.co/rW6BzQfaTc
📞112 @ertzaintzaEJGV
☎️116000 ANAR
La joven desaparecida responde al nombre de Vanesa D. y tiene una constitución delgada. Mide 1.55 metros de altura, pesa 60 kilos, tiene los ojos de color marrón y el pelo de color negro. Asimismo, en el cartel compartido en redes sociales por las autoridades se asegura que la adolescente precisa medicación.