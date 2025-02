Buscan a una cachorra de mastín en el Pagasarri tras el asalto a un caserío

E. C.

Más de una semana sin tener noticias de Vera. Una familia busca con desesperación a una cachorra de mastín, de cinco meses, desaparecida de un caserío ubicado en el monte Pagasarri. «El pasado día 6 estábamos dormidos y al despertarnos la echamos en falta, y vimos que la valla había sido forzada», cuenta a este periódico Lucas Margchant, uno de los propietarios de la vivienda.

En el asalto solo se llevaron a este animal, pese a que se encontraba con otros perros más, los que creen que ayudaron a ahuyentar a los intrusos. «Había huellas de personas en el terreno hasta un punto, por lo visto se encontraron con ellos y se vieron obligados a retroceder». Y desde ese momento sus dueños no han vuelto a ver más a Vera, que se caracteriza por tener todas sus patas blancas.

Lucas descarta que se encuentre perdida, y no baraja la hipótesis de que en pleno asalto haya podido escapar. «Se la han tenido que llevar. Alguna otra vez otra perra se nos ha ido y acaban apareciendo porque tienen chip, y o bien la Policía la encuentra o alguna otra persona». Lo que no tiene muy claro es quiénes se la han podido llevar. «Estábamos dormidos y no pudimos ver nada», resalta, tras poner la pertinente denuncia en la Ertzaintza.

Desde la pasada semana han realizado batidas por distintos puntos de la zona, entre ellas Monte Fuerte, Irustabidea, La Peña, Arrigorriaga, Santutxu... También han colocado numerosos carteles, con la esperanza de poder recuperar cuanto antes a Vera, que tiene chip y la cartilla de vacunas al día.

Pista falsa

A la desesperación de esta familia se unió hace unos días la indignación por haber recibido una pista falsa. «Alguien nos llamó y nos dijeron que fuéramos a un piso de Otxarkoaga, que estaba allí. Nos hacían subir, no sé si para robarnos o qué, pero después de insistir para que bajaran y nos la entregaran, nos dimos cuenta que todo era mentira», afirma Lucas muy molesto. Este hecho fue denunciado ante la Policía Local y ahora solo esperan poder volver a ver corretear a Vera en su caserío. Para ello agradecen que quien tenga algún dato sobre su paradero se ponga en contacto con ellos, en el teléfono 677078821.