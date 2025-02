El buscador del Bilbao olvidado

El mensaje llegó como tantos otros. Primero a un grupo de amigos, luego a otro y, de repente, tu madre lo reenvía. Ya es viral. ... Les hablo del blog de 'Edificios insignes desaparecidos en Bilbao'. Lo firma Rafael Olalde Quintana. Más allá de ejercer durante 40 años, lo cuenta con orgullo, como doctor en Santutxu y ser secretario del Colegio de Médicos desde 2001 a 2020, tiene otra pasión. Recopilar imágenes y datos de nuestra villa. El mensaje que recibí, quizá también ustedes, es la punta del iceberg. O, mejor dicho, de su colección.

Viejos almacenes, cargaderos, colegios, casas singulares, palacetes, cementerios y todo lo que se les ocurra. Desde la Academia San Luis a la Villa Mena. Todo en orden alfabético y con la información necesaria. Ese es el blog de Rafael. Uno de ellos. Tiene 354 entradas en Internet y abrirá más. Para entenderlo debemos viajar al 4 de enero de 1953 y a la Clínica Usparicha. Ese día y en ese lugar nacía este bilbaino. Al poco de ser bautizado en San Vicente se trasladan a Durango. Allí crece entre sus calles y el colegio de los Jesuítas de dicha localidad.

Con 25 años, en 1978, regresa a su lugar de nacimiento, acompañado de su novia Tina. Tuvieron el buzón en Licenciado Poza y después en Juan Antonio Zunzunegi, junto a Termibus. Allí siguen. Desde ese punto parte cada día cuando va de cacería. No hay mejor forma de describir lo que hace. Solo que en su caso los disparos no matan. Inmortalizan. Rara es la jornada en la que no saque fotos que después investigará en ese océano llamado Internet. Y una imagen le lleva a otra hasta que compone una historia. Como la que nos ha traído hasta aquí. Fue a comienzos de 2024 cuando Olalde decidió juntar en un mismo blog aquellos lugares que ya no están.

Ríe al escuchar que su trabajo ha resuelto apuestas que llevaban años rondando en muchas cuadrillas. Que si este edificio estaba allí o que nunca hubo un chalet en tal calle. Ahora ya hay fotografía y dato. Aunque la caza no ha terminado. Sigue recopilando. Acaba de descubrir una imagen de la Cafetería Toledo. Pero de cuando estaba en la esquina entre Marqués del Puerto y la Gran Vía. También pensaba yo que siempre estuvo junto al Parque de los patos. Sorpresas te da la vida. Y Rafael. Siendo novios iban allí, así que no tiene dudas. Otras veces resulta más difícil. Como pasa con la casa del cónsul en Deusto. Tiene la foto, no la información. Ni sobre cierto Batzoki de Begoña. Quizá puedan ayudarle. Tiene tiempo. Se jubiló en 2020 y desde entonces dedica parte del día a esta afición.

Confiesa que tiene querencia hacia los palacetes que hubo en Indautxu y por cierto rincón, digamos, inquietante. La capilla de los muertos de la estación de Lezama. No es para menos. El pasado guarda curiosidades dignas de estudio antropológico. Y el presente. A lo largo de dos meses se dedicó a fotografiar todo aquello que estaba destinado a desaparecer en Zorrozaurre. Y hace cosa de ocho años inmortalizó las persianas decoradas de Bilbao. Le enorgullece saber que ahora hasta el ayuntamiento apoya la idea en lugares como Iralabarri o San Francisco. Porque más allá de la satisfacción de recopilar está la de mostrar.

Puestos a jugar le pedimos una foto suya. Y nos envía una de los 70, cuando formaba parte del legendario Águilas. Es el que está señalado con un círculo rojo. Otro fragmento del ayer. Sus hijos Asier e Idoia aplauden esta ardua labor, pero no siguen su senda. Eso será cosa de todos. Tomás Ondarra y un servidor siempre decimos que debería crearse un museo dedicado a Bilbao, su intrahistoria, sus gentes y sus cosas. Para que no perdamos lo que fuimos. Incluido aquello que ya nunca volverá. Como cierto urinario de Albia diseñado por Basterra. «Alguien lo mandó tirar», susurra con pena Rafael. Al menos nos queda vivo el recuerdo, gracias a cazadores como él. Buscadores empeñados en que el Bilbao olvidado, al menos en la memoria, siga siendo eterno.