En busca de los rincones más fotogénicos de Bilbao

Bilbao se está sintiendo más observada que nunca. La están captando desde todos los lados y perfiles posibles. Desde primeras horas de la mañana hasta última hora de la noche. La ciudad no se ha movido, pero los 200 concursantes del II Maratón Fotográfico Solidario de EL CORREO se la están recorriendo de punta a punta en busca de la mejor y más original imagen.

Los fotógrafos parecían acróbatas. Algunos apuntaban en cuclillas, como Iratxe Azkona, una de las tres ganadoras de la primera edición, en busca de los reflejos de la Torre Iberdrola, otros se ocultaban detrás de los árboles y peleaban contra el ramaje para seguir el curso de la ría y hasta hubo quienes cargaban con cámaras mientras tiraban de carritos de bebé. Los 'franes' –Fran Tomé y Fran Bautista– se acercaron hasta Zorrozaurre para contrastar el pasado industrial con ese prodigio de modernidad que es hoy la villa, el ingeniero getxotarra ya jubilado José Angel Ibarrondo se detuvo enfrente de la Universidad de Deusto, a la que ha vuelto para ampliar sus horizontes académicos, e Irantzu Elortza, la bibliotecaria de Usurbil, fijó su mirada en las bicicletas aparcadas justo en el arranque del puente de Deusto.

Hasta allá se acercaron, a las 9.30 horas, a protagonizar la foto de familia los participantes de un certamen patrocinado por el Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) y Rural Kutxa y cuya recaudación se destinará íntegramente al Banco de Alimentos. El evento atrajo a ciudadanos de toda Euskadi y confirmó el enorme magnetismo de una urbe a la que esta vez había que enfocar desde tres ángulos prioritarios para reforzar su imagen en materia de transporte público, destacar su aspecto más cosmopolita y subrayar la influencia de la ría, «alma y corazón» de una ciudad que ha amanecido, como tantas mañanas, en tonos grises.

«En el 'altar' de Artxanda»

«Poca luz», era el comentario generalizado de los artistas que campaban por la ciudad. Pero incluso en sus días más desapacibles el ejército de cámaras que la están cosiendo a instantáneas se han quedado maravillados de la posibilidades que ofrece con rincones «tan poliédricos. Me encanta captar la vida cotidiana de Bilbao con sus fachadas, coches, gentes... ¡Lo que sea para contrastar el paso del tiempo», explicó Elortza, natural de Oñate. Tomé y Bautista no pararon un momento y ascendieron hasta Artxanda: «Es como si subieses a un altar. Desde aquí captamos toda la disposición de la ciudad», señalaron. Mientras, Ibarrondo se pateó durante más de cuatro horas las calles bilbaínas con su Canon EOS6 D. Son tanto años entregados a la pasión fotográfica que se le pasaron en un pis pas. «Bilbao es muy fácil de captar, pero captar a sus gentes ya no lo es tanto», confesó en las dependencias del Mercado de la Ribera. Quién sabe si pensando ya en los 1.800 euros en premios –600 por categoría– que repartirá este certamen .