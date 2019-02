«No es buena idea aprender a usar el extintor durante un incendio» El Consistorio bilbaíno ha presentado un folleto con consejos de actuación ante incendios en viviendas. El Ayuntamiento de Bilbao reparte 150.000 folletos para prevenir fuegos tras incrementarse un 10% los avisos XABIER GARMENDIA Miércoles, 27 febrero 2019, 13:50

Cualquier persona que eche un vistazo al folleto informativo que ha editado el Ayuntamiento de Bilbao va a pensar que haría todo al revés durante un incendio. Por ejemplo, salir a la escalera puede resultar muy arriesgado; especialmente, si el fuego se ha desatado en un piso inferior. El área de Seguridad Ciudadana se ha puesto manos a la obra para concienciar a los vecinos sobre los protocolos de actuación en caso de una emergencia de estas características. Y no es para menos, ya que los bomberos contabilizaron el año pasado un total de 700 avisos, lo que supone un 10% más que en el ejercicio anterior.

Es cierto que los incendios en viviendas no representan la mayoría de actuaciones –de los 700 avisos, 196 afectaban a edificios residenciales–, pero también es verdad que es donde mayor riesgo puede haber para las personas. Afortunadamente el año pasado no hubo que lamentar ningún fallecimiento en la capital vizcaína por esta causa. Los focos se suelen ubicar en las cocinas cuando se desatiende una sartén o la campana de extracción no funciona correctamente. «Si miramos las horas de salida de los camiones de bomberos, nos encontramos con que hay un pico en aquellos momentos del día en los que se cocina», apunta Andoni Oleagordia, director de Protección Civil y Emergencias.

Otros motivos como la sobrecarga de aparatos eléctricos e incluso las cenizas de los cigarrillos no se quedan lejos. En el caso de que el fuego se propague, los especialistas recomiendan «no hacerse el héroe» tirando de lo que habitualmente se aprende en las películas. «Hollywood ha hecho mucho daño», bromea el bombero Fernando Sancho, quien destaca la importancia de conocer los protocolos. En la misma línea se pronuncia el concejal de Seguridad Ciudadana, Tomás del Hierro: «En la diferencia entre saber o no saber cómo actuar está la barrera entre el susto y la tragedia».

Antes de arriesgarse, lo mejor es avisar a los bomberos. «El factor tiempo es determinante. Preferimos ir nosotros y que al final no ocurra nada antes que echarnos las manos a la cabeza porque no nos han avisado a tiempo», subraya Oleagordia, que desmiente el mito de que el servicio de extinción cuesta dinero al solicitante. ¿Y, hasta que llegue el camión, se debe utilizar el extintor? Sancho prefiere ser cauto: «Si lo sabemos usar, sí. En caso contrario, no es buena idea aprender a utilizarlo durante un momento de tensión como un incendio».