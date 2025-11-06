El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un tren de alta velocidad francés que usa la línea convencional en la estación de Hendaia. Lusa

Bruselas convierte en estratégica la 'Y' vasca y presiona a Francia para acelerar la conexión

La UE presenta un plan ferroviario que reclama que el eje Lisboa-Madrid-París, con paso por Euskadi, esté culminado en 2035

Olatz Hernández y Octavio Igea

Bruselas/Bilbao

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:31

La Comisión Europea presentó ayer su nuevo plan para que la alta velocidad ferroviaria conecte el continente de cabo a rabo. El histórico anhelo comunitario ... de que un ciudadano pueda subirse a un tren en Portugal o en Grecia y bajarse a las pocas horas en Suecia o Estonia resurge con fuerza ahora que, al beneficio económico de poder llevar pasajeros y mercancías de un país a otro, la UE suma decididamente el medioambiental. Dentro de la apremiante estrategia para combatir el cambio climático no se encuentra un modo mejor de sacar coches y camiones de las carreteras y reducir los desplazamientos en avión.

