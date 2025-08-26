El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un vecino es atendido en el botiquín de Maruri-Jatabe. luis ángel gómez

Los botiquines que resisten en Bizkaia

Ubicados en pueblos de menos de 800 habitantes, existen 13 establecimientos sanitarios de este tipo repartidos por el territorio. Algunos tienen los días contados

Terry Basterra

Terry Basterra

Martes, 26 de agosto 2025, 00:50

Hay elementos que nos retrotraen a otra época. En algunos casos a la niñez. En otros a aquel tiempo en el que la población seguía ... aún asentada en la zona rural y eran numerosas las localidades pequeñas y aldeas que mantenían un número de vecinos constante durante todo el año. Los botiquines de farmacia son un ejemplo de aquel tiempo. Décadas atrás estas instalaciones sanitarias eran relativamente frecuente en diferentes pueblos de Euskadi en los que, por población, no llegaban al mínimo necesario de habitantes para abrir una oficina de farmacia como tal. Actualmente se mantienen 23 botiquines repartidos por otras tantas pequeñas localidades vascas, según figura en la información publicada por el Departamento de Salud, de los cuales 13 se encuentran en Bizkaia.

