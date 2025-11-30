De borrasca en borrasca: Bizkaia se prepara para otra semana de lluvias Euskalmet prevé en el territorio otra semana pasada por agua

No hay que guardar el paraguas. Bizkaia se prepara para una nueva semana pasada por agua, con el territorio sumergido en una concatenación de borrascas que dejarán precipitaciones alternas. A ello se sumarán temperaturas frescas, con máximas en torno a los 13 grados en Bilbao y mínimas que rondarán los 6.

El otoño vizcaíno está marcado en sus primeras semanas por las precipitaciones. Esta semana se despide con alternancia de claros y chubascos a la mañana, pero con cierta tregua a la tarde. La Agencia Vasca de Meteorología anticipaba un domingo «nublado al principio» en el que luego «se abrirán claros a partir de la mañana». «Algunos chubascos, sobre todo a primeras horas», con «viento del suroeste, tendiendo a soplar del oeste o del noroeste por la tarde». Las «temperaturas mínimas en ligero ascenso, máximas en ligero descenso».

Las temperaturas se acercan a los 12 grados, valores muy parecidos a los que se registrarán el resto de la semana. La previsión de Euskalmet es que el lunes sea la única sin lluvias de la semana. Habrá «tiempo soleado», aunque «a partir de la tarde las nubes irán a más».

Lo que resta de semana se torcerá, con chubascos alternos todos los días. Ya el martes, el cielo estará «nublado al principio, se abrirán claros a partir de la mañana». Habrá «algunos chubascos, sobre todo a primeras horas».

