La borrasca 'Benjamin' llega a Bizkaia con temporal de mar, lluvia y descenso de las temperaturas

Aemet pone en aviso naranja mañana a toda la costa cantábrica por olas de hasta siete metros

Helena Rodríguez

Helena Rodríguez

Miércoles, 22 de octubre 2025, 08:58

Bizkaia se prepara para un cambio meteorológico que llega de la mano de la borrasca Benjamin. Se trata de un potente sistema de bajas presiones que traerá vientos fuertes, temporal marítimo, lluvia una una bajada de las temperaturas. El temporal entra este miércoles por Galicia y, si no hay cambios, barrerá toda la zona cantábrica hasta el viernes.

Aunque sus efectos serán notables en Francia, donde se esperan rachas huracanadas, las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología apuntan a que Benjamin pasará de refilón. Con todo se dejará notar en Bizkaia, especialmente en la costa. De hecho, Aemet ha decretado aviso naranja durante toda la jornada del jueves cuando soplará del oeste-noroeste con rachas cercanas a los 90 kilómetros por hora. Se esperan, además, olas de entre 5 y 7 metros.

El giro brusco del tiempo hará que Bizkaia pase de máximas de 25-27 grados y un ambiente casi veraniego, a uno más otoñal. Así, para el jueves las máximas no pasarán de 20 y las mínimas se situarán en 11 grados. El mercurio seguirá en descenso hasta el domingo, cuando no se espera que suba más allá de los 15 grados.

La Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet) detalla que aunque la jornada de mañana comenzará con viento de suroeste, rolará al noroeste «arreciando y soplando con fuerza, sobre todo en zonas de la costa y áreas de montaña». Durante la primera mitad del día, especialmente entre la madrugada y la mañana, las precipitaciones serán generalizadas y en algunos puntos podrán ser abundantes. «Incluso no descartamos que se produzca algún chubasco tormentoso», confirman. A partir del mediodía la nubosidad tenderá a disminuir, se abrirán claros y las lluvias irán remitiendo.

De cara al viernes, alternarán nubes y claros, «con más presencia de nubes altas durante la primera mitad del día». Podrían darse algunos chubascos débiles, sobre todo de madrugada y por la noche en el interior, mientras que gran parte del día transcurrirá sin lluvia. El viento soplará del suroeste durante la madrugada, flojo o moderado, con algunas rachas fuertes en zonas expuestas. Por la tarde, girará a norte y noroeste. «Las temperaturas mínimas bajarán de forma moderada», confirman desde Euskalmet.

