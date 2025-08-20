El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El operativo desplegado en León. Bomberos Euskadi

Los bomberos vizcaínos regresan a casa tras ayudar en las tareas de extinción en León

La lluvia ha ayudado a aliviar los incendios en las últimas horas

G. Cuesta

Miércoles, 20 de agosto 2025, 21:12

Los bomberos y personal de montes de la Diputación Foral de Bizkaia ponen rumbo a casa tras colaborar en las tareas de extinción en los municipios de Valdeón y Boca de Huérgano, en el entorno de Riaño, una de las zonas más azotadas en Castilla y León por los incendios que asolan España. En las últimas horas, la lluvia en Picos de Europa ayuda a aliviar los fuegos en la zona norte de León

El operativo ya ha finalizado su cometido en esta zona, cerca de una joya medio ambiental como los Picos de Europa. Eso sí, el helicóptero antiincendios de las diputaciones forales y del Gobierno vasco continuará trabajando y colaborando en la extinción de los fuegos de las zonas asignadas norte de la comunidad vecina.

Las instituciones vascas colaboran con el helicóptero antiincendios desde el pasado 15 de agosto en la extinción de los fuegos en activo en el norte de Castilla y León, sobre todo en la zona de los Picos de Europa y la montaña palentina. Desde el pasado lunes, y tras una solicitud de ayuda del Gobierno de Castilla y León a la que las instituciones vascas respondieron inmediatamente, a ese operativo se incorporaron bomberos de las tres diputaciones forales y del Ayuntamiento de Bilbao, personal del Servicio de Montes y de Basalan de la Diputación Foral de Bizkaia, y numerosos medios materiales. En total han sido 71 efectivos desplegados en las zonas asignadas.

Acudieron con ocho vehículos de intervención, entre los que se encuentran dos bombas forestales pesadas, dos cisternas, dos pickups todoterreno, un vehículo de mando y una furgoneta logística.

