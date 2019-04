Mikel Ayestaran | Reportero «Un bombardeo es indefensión total» Ayestaran, junto al busto de Steer. Periodismo de paz Experto en conflictos de Oriente Medio y cronista de guerra de EL CORREO, recibió ayer la primera edición del Premio George Steer IRATXE ASTUI Viernes, 26 abril 2019, 23:24

El periodista guipuzcoano Mikel Ayestaran recibió ayer su galardón «con un gran orgullo». «Las crónicas de Steer sobre el bombardeo se han convertido en historia y espero estar a la altura», afirmó tras obtener la distinción.

– Zorionak, uno más...

– Los reconocimientos que recibes en casa son especiales y este en particular me ha emocionado mucho porque en el acto han estado tres generaciones de la familia de Steer, el periodista del ataque aéreo.

– ¿Los bombardeos se pueden relatar también en 140 caracteres?

– Bueno, lo intento. El formato es importante, pero sí se puede. Eso sí, es una vivencia tan fuerte que lo que habría que conseguir es dar con las palabras adecuadas.

– ¿Se ha sentido más cerca del sentir de los supervivientes de Gernika tras vivir bombardeos en Oriente Medio?

– Sí, desde luego. Los bombardeos parece que son cosas que pasan muy lejos, pero también ocurrieron aquí no hace mucho. De las experiencias que he tenido en zonas de conflicto, son quizá las que me han generado mayor impotencia e indefensión.

– ¿Es difícil mantener la neutralidad para un cronista de guerra?

– Cuando estas metido en un refugio con otros civiles y te están bombardeando, más que una cuestión de mantenerte o no neutral es de ser humano.

– ¿Qué libro recomendaría parar entender el reporterismo?

– 'El árbol de Gernika. Ensayo sobre la guerra moderna', de Steer. Debería ser de lectura obligada en la carrera de Periodismo.