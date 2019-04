Bocados de Semana Santa

Los pronósticos meteorológicos apuntan a que esta Semana Santa va a estar pasada por agua, por lo menos en el País Vasco. Ayer sufrimos a primera hora de la tarde el primer aviso serio en forma de tormenta. La lluvia hizo que se planteara una seria duda sobre si la tradicional procesión del Nazareno, que recorre las calles de San Francisco, Cortes, Cantalojas y Corazón de María, iba a poder salir o no de la Quinta Parroquia. Al final sólo procesionaron los integrantes de la cofradía del Nazareno. Las demás agrupaciones prefirieron no salir y así no arriesgarse a que el agua estropee sus imágenes, algunas de ellas del siglo XVII.

La lluvia tampoco fue un obstáculo para que los responsables de BilbaoHistoriko, presidido por Unai Aizpuru; y la Asociación de Comerciantes de San Francisco, Bilbao La Vieja y Zabala, que preside Manuel Herrero, presentaran en sociedad la segunda edición de la 'Ruta del Pintxo Nazareno', en la que participan locales de las calles San Francisco, Marzana, Muelle de Marzana, Naja, Dos de Mayo, Hernani, Aréchaga y Plaza del Corazón de María. El acto se celebró en el bar restaurante La Viña de San Francisco, donde reinan Javier Torre 'Birdy', Patxi Trujillo y Arantza Gallastegui, quienes aprovecharon la ocasión para presentar un bocado, crujiente de alga nori con bechamel de setas y salsa de tofu con coco, que sorprendió a todos los asistentes.

La 'Ruta del Pintxo Nazareno' comenzó en la tarde ayer y se prolongará hasta el martes, 22 de abril, cuando oficialmente se den por concluidas las fiestas. En la ruta participan 24 establecimientos, cada uno de los cuales pondrá un pintxo al precio de un euro. Se han implicado en esta iniciativa bares y restaurantes como El Gallo, cuya especialidad son los morros y la oreja; Blanco y Negro, Abaroa, Peso Neto, Marzana 16, Pikas, Medikopa, Nervión, Alpamayo, Misa, La Gernikesa, Mojapán, Bereber, Eder, Jay Essada, Bcool Gourmet, Florines, que está especializado en empanada y pulpo, Sanfran, Arias, que tiene unos champiñones estupendos, Sokarrat, Sarean Gastro, Dando la Brasa y el Laterio.

En la presentación estuvieron los concejales del Ayuntamiento de Bilbao Xabier Ochandiano, Yolanda Díez, Inés Ibáñez de Maeztu y Beatriz Marcos; Begoña Castaño, gerente de la Asociación de Comerciantes de San Francisco, Bilbao La Vieja y Zabala y directiva del Athletic; Eduardo Gómez, presidente del coro de Indautxu; Enrique Ceballos, su director; o Piru Azua. Se acercaron al evento hosteleros como Boni García, del bar Lago en la calle Correo del Casco Viejo bilbaíno; Iker Urkidi, Jugo Ortiz y Marino Montero, acompañado por Candela Fernández, Ana Aguilar y María Amor Dones, que se han desplazado desde su Cartagena natal a Bilbao para disfrutar de la Semana Santa bilbaína.

Asistieron Eduardo Gaztaka, Ander Elortegi, director del nuevo hotel Tayko, ubicado en el Casco Viejo; Michel Guantes, Javi Alfaro, Jorge Arias, Josu García, Gorka Rodríguez, Aratz Castro, de Ortzadar LGBT; Irati Martínez, de Bilbao Dendak; Aitor Argote, Gorka Álvarez y Beñat Arginzoniz, editor de la editorial El Gallo de Oro y autor de las saetas que cantó Juanjo Navas en la presentación del acto, acompañado a la guitarra por Enrique Borja Jiménez 'El vaca'.