«Bizkaibus implantará en septiembre las paradas a demanda para mujeres»

Pidió una excedencia en su puesto de conductor de Bizkaibus para dirigir la sociedad de promoción de iniciativas económicas Burtzeña Enpresa Parkea, participada por el Gobierno vasco, la Diputación vizcaína y el Ayuntamiento de Barakaldo. No descarta regresar a la carretera cuando se termine su nuevo periplo en la institución foral como responsable de Transportes. Miguel Ángel Gómez Viar (Barakaldo, 1970), licenciado en Sociología y miembro de la ejecutiva del PSE en Bizkaia, conoce desde abajo el sector.

- Cuando era conductor de Bizkaibus, ¿se imaginó alguna vez que acabaría de diputado?

- La verdad es que no. Nunca. Pero cuando estás en política nunca sabes dónde acabarás.

- ¿Cómo se enteró del ascenso?

- Estoy suscrito a las alertas de EL CORREO y me llegó una que anunciaba que Vicente Reyes iba a ser el próximo subdelegado del Gobierno. Como le conozco y tenía su móvil, le llamé para felicitarle. Quedamos en hablar un día. Al colgar pensé: ¿A quién pondrá el partido en el puesto de diputado de Transportes? Sin imaginarme nada. Como lo estoy contando, de verdad (risas).

- ¿Cuándo le llamó el líder de su partido, Mikel Torres?

- Al día siguiente o un par de días después. Es un buen amigo y un gran gestor. Tenía el perfil que buscaban.

- Algunos se preguntan por qué se cambia a un diputado a menos de un año para las elecciones.

- Creo que todo llega propiciado por el cambio de Gobierno. Vicente Reyes lo estaba haciendo bien, pero tenía la cualificación para ser subdelegado -funcionario de clase A- y también el perfil político que buscaban. Era la persona adecuada.

- ¿A qué le va a dar tiempo en su nuevo cargo?

- Hay que culminar las cosas que se han hecho bien, que son muchas, y en la medida de lo posible llevar a cabo alguna mejora más. Pero es verdad que mayo está a la vuelta de la esquina. No habrá grandes vuelcos.

- ¿Qué mejoras baraja para estos meses?

- Hemos acabado los análisis y ya puedo decir que vamos a poner en marcha las paradas a demanda en Bizkaibus. En Bilbobus ya está implantado este servicio y nosotros vamos a empezar en septiembre. Hemos pensado en tres líneas para el plan piloto: Bilbao-Mungia, Bilbao-Sestao y la lanzadera de Bolueta a Galdakao.

- En Bilbao, en cualquier ciudad, parece fácil entender cómo funciona. Pero ¿cómo se articula en una línea larga del estilo de la Bilbao-Mungia?

- Por eso precisamente empezamos con un plan piloto. En las líneas urbanas es más fácil porque el portal de la viajera suele quedar entre dos paradas y es sencillo detenerse. Además hay menos zonas inseguras. Por eso hemos elegido tres líneas 'ruteras', que tienen una parte urbana y otra no. Queremos ver la demanda. Podrán pedir este servicio mujeres solas, a cargo de menores o varias juntas a partir de las diez y media de la noche. Siempre sin salir de la ruta.

- ¿Se lo pedirán al conductor?

- Sí. Antes de que llegue la parada obligatoria, deben decirle dónde viven y el conductor siempre tendrá la última palabra. Él deberá decidir, siempre con la seguridad vial como requisito. No vamos a parar en una curva mal iluminada. Habrá que hacerlo un poco antes o un poco después. Y, si es posible, en el arcén. Las mujeres bajarán por la puerta delantera.

- Durante el último mandato, Bizkaibus vivió una huelga larga y también un cambio de concesiones conflictivo. ¿Cómo están ahora las cosas con los trabajadores y con las empresas?

- Con los trabajadores las cosas están bien y también con las empresas. Yo mismo soy trabajador en excedencia. La situación no es mala. Se van firmando convenios y arreglando los pequeños desajustes que surgen en algunas líneas. Parece que, por el momento, hay paz social. Toquemos madera.

El precio de «la calidad»

- El transporte en Bizkaia nos cuesta 359 millones de euros anuales. ¿Es demasiado?

- Hemos hecho un primer análisis, que Reyes presentó en Juntas. Sólo Bizkaibus supone casi 400 millones de euros. Hablamos de casi 100 líneas y 335 autobuses. Eso es mucho o es poco, según la calidad que queramos ofrecer. Los socialistas queremos llevar a cabo políticas públicas que favorezcan a la mayor parte de la población y el transporte es una de ellas. Debe ser socialmente responsable, que llegue a todos, que sea económicamente viable, como cualquier otra actividad. Y que resulte sostenible desde un punto de vista medioambiental, además de tecnológicamente avanzado.

- ¿Qué conclusiones extraen de los análisis de la Autoridad del Transporte de Bizkaia?

- La Autoridad del Transporte de Bizkaia, que se ha creado recientemente, nos ofrece una buena foto de cómo está el sector. Ahí vemos qué mejorar, mantener o quitar.

- ¿Qué solapamientos han detectado hasta ahora?

- Esa será la segunda fase. Ahora hemos analizado las características. Al 99% de los municipios llega Bizkaibus, salvo a Arakaldo, donde llega Renfe. El 92% de los vizcaínos tiene una parada a menos de 500 metros. Ahora tenemos que entrar en harina. En algunos lugares habrá que dar más servicios y en otros menos. Pero eso ya se hace. Transportes ha reforzado la línea al aeropuerto o a las paradas hacia la playa de La Arena desde Barakaldo.

- ¿Cabe la posibilidad de que se eliminen algunas líneas?

- No. Pueden cambiar las frecuencias. Sólo cuando una línea está completamente desfasada se elimina.

- Bizkaibus sigue creciendo.

- Sí. Ha subido el año pasado unos 740.000 viajeros, un 2,78%. Son ya más de 27 millones anuales.

- ¿Tiene sentido, por ejemplo, que se pueda ir a Santurtzi en metro, Bizkaibus y tren?

- Eso es lo que nos tiene que decir la segunda fase del estudio de movilidad. Y habrá que analizar dónde está cada estación y a quién da cobertura para que sea eficiente.

- ¿Cómo ve los incidentes y agresiones a los conductores?

- Creo que cada vez van a menos. En Madrid ves el metacrilato para proteger a los conductores y aquí no hace falta. Es más seguro. Puede surgir un problema puntual, pero no es la tónica general. En los ocho años que estuve de conductor no tuve ningún incidente de este tipo.

- Hubo algunos problemas con el pisón, el botón de emergencia ante posibles incidentes. ¿Funciona ya en todos los vehículos?

- Sí, los sistemas de seguridad están funcionando bien.

- El diputado general, Unai Rementeria, avanzó en Juntas que Galdakao, más que metro, actualizará su conexión ferroviaria.

- La apuesta de los socialistas es seguir avanzando en el mallado del metro y eso pasa por la Línea 4 y la 5. Ha habido unos años de espera por la crisis, pero ahora que la recaudación ha mejorado seguiremos defendiendo que se amplíe la red de metro. Está algo más avanzada la 5, la de Usansolo.

- ¿Le ha pasado su antecesor mucha documentación?

- Sí, además Reyes viene del ámbito de la Educación y es muy didáctico.