Bizkaia superará hoy los 40 grados por una nueva ola de calor

Bizkaia arrancó la semana echando mano del abanico, los ventiladores, el aire acondicionado y todo método útil para refrescarse. Porque el calor intenso arrancó ayer. Y hoy y mañana será peor. No será hasta el jueves cuando empiece a refrescar para que un día después, el viernes, se desplomen los termómetros. Pero ahora tocan temperaturas asfixiantes.

En la jornada de ayer ya se superaron los treinta grados en casi todo el territorio. Se inició así «una situación de calor, pero no será tan fuerte como la que sufrimos a finales de junio», tranquiliza José Antonio Aranda, responsable meteorológico de Euskalmet. «En esta ocasión no se repetirán esos valores tan bestiales que hubo. Además, los cuerpos ya se han ido acostumbrando al calor, por lo que el impacto sobre las personas será menor». Es decir, que los ciudadanos 'sufrirán' algo menos. Pero, ojo, los riesgos derivados del calor deben ser tenidos en cuenta, sobre todo por «las personas que hacen ejercicio intenso, bien por trabajo bien porque hacen deporte, en las horas centrales del día, gente que sale a pasear cuando más aprieta el calor, que no se hidrata, que va con ropa inadecuada...», repasa Aranda.

Galerna, esta tarde

Según explica, el momento álgido de este tórrido paréntesis llegará hoy. El viento del sur y el sofoco marcarán la jornada, también en la zona costera, que suele salvarse de los peores rigores de las olas de calor. Las temperaturas máximas en el litoral serán de 34 grados de media, pero en zonas puntuales se pueden llegar a superar los 40. Por la tarde el viento girará a oeste-noroeste en la costa, con rachas fuertes, y las temperaturas descenderán junto al mar. Al final de la tarde ocurrirá algo similar en los valles cantábricos del interior, mientras que en el sur de Euskadi seguirá haciendo mucho calor. «Para este martes por la tarde tenemos aviso por galerna en la costa desde las 16.00 a las 20.00 horas. Puede que no sea muy fuerte, porque el mar está caliente. Pero la gente que esté con piraguas, tablas de paddle surf y cosas así cerca de zonas rocosas puede llevarse un buen susto», advierte.

448 fuentes públicas hay en Bilbao, a las que se han sumado siete más para que la ciudadanía pueda combatir el calor.

Mañana seguirá haciendo mucho calor, con temperaturas similares a las de hoy. De hecho, el Gobierno vasco ha decretado aviso amarillo para hoy, que mañana se elevará hasta naranja por valores extremos en zonas del interior en las horas centrales del día.